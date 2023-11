Outer Wilds stiže za Switch

Prošlo je mnogo vremena, ali Switch verzija Outer Wilds-a sada ima zvanični datum objavljivanja 7. decembra, objavili su programeri Annapurna Interactive i Mobius Digital tokom Nintendo Indie World Showcase-a u utorak. Prednarudžbe za digitalnu verziju su sada otvorene, a fizičko izdanje se očekuje početkom 2024. godine.

Jedino falila Switch verzija

Outer Wilds je već dostupan za PC, Xbox One, Xbox Series S, PlayStation 4 i PlayStation 5, ali je očigledno bilo nekih kašnjenja sa verzijom Nintendo Switch, koja se prvobitno očekivala 2021. godine. Iz bilo kog razloga, čini se da je ovo uobičajeno problem sa Nintendo Switch portovima: izveštavali smo o nekoliko drugih izdavača trećih strana koji su iskusili probleme u donošenju svojih igara na Switch.

Za neupućene, popularna igra pokreće igrače u svemir radi malog istraživanja, ali stvari dobijaju neočekivani obrt. Igrači ubrzo shvataju da su zaglavljeni u vremenskoj petlji. Imaće samo 22 minuta da shvate šta se dešava pre nego što sunce postane supernova i primora ih da počnu iznova i iznova i iznova. Igrači moraju koristiti znanje stečeno iz svake petlje da zaobiđu ranije prepreke i dođu do kraja.

Korisnici Nintendo Switch-a mogu da kupe samo Outer Wilds za 25 dolara ili Outer Wilds: Archaeologist Edition, koji sadrži ekspanziju Outer Wilds i Echoes of the Eye za 38 dolara. Oba izdanja su dostupna za porudžbinu u pretprodaji i trenutno imaju 20% popusta do 12. decembra.

Izvor: Engadget

