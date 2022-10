Ozbiljan surfer? Kako da koristite Firefox kao profesionalac

Postoji mnogo izbora u veb browserima, i nećemo pokušati da vas ubedimo da je bilo koji od njih – najbolji.

Može vam delovati da je Mozilla zaboravljena, ali ovo je najprilagodljiviji browser

Međutim, Chrome-ov stalno rastući tržišni udeo sugeriše da mnogi ljudi ne znaju kako da izvuku najbolje iz browsera, jer još uvek postoji dosta stvari koje ne možete lako da postignete u Chrome-u, a koje su jednostavne u Firefox-u i njegovim srodnicima. Neke od nedostataka Chrome-a i njegovih derivata, kao što je Microsoft Edge, su naravno da svoje podatke i akreditive predajete velikim, profitabilnim korporacijama. Browseri zasnovani na Google-ovom kodu takođe ograničavaju ono što blokatori oglasa mogu da urade. Brave-ov marketing sugeriše da je to izbor koji vodi računa o privatnosti, ali mi smo skeptični. Karakteristika koju Firefox radi bolje od većine browsera zasnovanih na Chrome-u su vertikalni tabovi. Čak i ako niste navikli na njih, ako mnogo surfujete, dugujete sebi da pokušate da se naviknete na vertikalnu traku sa tabovima, jer imaju čitavu listu prednosti:

Oni efikasnije koriste horizontalni prostor, kojeg ima u izobilju na modernim monitorima širokog ekrana

Možete otvoriti desetine odjednom i još uvek čitati njihove naslove, a horizontalni tabovi bi se smanjili do neinformativnih ikona

Opciono, možete ih rasporediti hijerarhijski, grupisati povezane kartice i sakriti, otkriti ili obeležiti grupe kao jednu

Veća minimalna veličina taba mu omogućava da prikaže informacije o statusu za svaku stranicu

Konačno, neki dodaci vam omogućavaju da pretražujete ili sortirate svoje tabove

Vivaldi može nešto od ovoga, iako je testiranje pokazalo da njegovi vertikalni tabovi ne funkcionišu dobro sa novim email klijentom. Microsoft’s Edge ima prilično dobru verziju. Postoje Chrome dodaci koji to imitiraju, ali ne na svim stranicama, a što je još gore, ne mogu da sakriju ugrađene horizontalne tabove na vrhu – tako da umesto da uštedite prostor na ekranu, samo gubite.

Probajte nedelju dana i možda ćete se i sami uveriti. Ali u ponudi je i više alata. Radi jasnoće, ovo se podjednako odnosi i na trenutne Firefox forkove Waterfox i LibreWolf. Uz malo eksperimentisanja, možete postići slično i u Pale Moon, Basilisk ili Seamonkey.

Ako bi vas samo jedan objektivni dokaz mogao ubediti, to je veliki broj različitih dostupnih ekstenzija koje implementiraju ovu funkciju. Probali smo pet. Vertical Tabs Reloaded ima jednostavnu implementaciju ravnog izgleda, ali sa jednom velikom preprekom: ne možete izvući tab iz prozora i učiniti ga posebnim prozorom, niti možete da pomerate tab iz jednog prozora u drugi. Sidebery donosi neke zanimljive nove funkcije, kao što je integracija bukmarka u bočnu traku. Tab Center Reborn radi i njegovi tabovi rastu i pokazuju dva reda opisa kada ih imate dovoljno otvorenih da ima mesta. Tree Style Tab je jedna od najstarijih ove vrste ekstenzija i toliko je prilagodljiva da čak ima i sopstvene ekstenzije. Ako vam se sviđa hijerarhijska traka sa tabovima, to je ona koju bismo preporučili. Kada izaberete jednu i instalirate je, primetićete novi problem: sada imate dve trake sa tabovima. Nesrećna promena u nedavnim „Quantum“ verzijama Firefox-a je da ekstenzije ne mogu lako da sakriju ili zatvore ugrađenu traku sa tabovima. Međutim, postoji način na koji ipak možete to učiniti. Sve što je potrebno je mala config file. Korisnici Waterfox-a su spremni od prve instalacije, ali ako koristite upstream Firefox, prvo ćete morati da omogućite takva prilagođavanja. Unesite about:config u address bar i potvrdite upozorenje koje se pojavi. Unesite „legacy“ u polje za pretragu i trebalo bi da vidite postavku pod nazivom toolkit.legaciUserProfileCustomizations.stilesheets. Obično je postavljeno na false; dvaput kliknite na tu reč da biste je prebacili na true.

Sada morate pronaći gde da stavite file. Moderne verzije Firefox-a sakrivaju traku menija. Volimo tradicionalne menije pa ih ponovo uključujemo: Pritisnite Alt da otvorite menije, idite na View, a zatim dole na Toolbars i označite Menu Bar. Sada idite na Help meni i izaberite More Troubleshooting Information. Na ovom ekranu se nalazi linija koja se zove Profile Directory i ona sadrži Open Directory dugme. Kliknite na to i otvoriće se folder vašeg Firefox profila. Tamo napravite novi folder, koji se zove chrom (sve malim slovima). Idite u novi folder i kreirajte novi fajl pod nazivom userChrome.css. Ovde idu podešavanja za sakrivanje trake sa tabovima.

Otvorite novi fajl u tekst editoru i kopirajte i nalepite ovo u nju:

/* to hide the native tabs */

#TabsToolbar { visibility: collapse !important; }

/* to hide the sidebar header */

#sidebar-header {

visibility: collapse;

}

Sačuvajte datoteku i ponovo pokrenite browser.

Ako redovno koristite više od jednog računara, Firefox Sinc održava bukmarke, lozinke i drugo, sinhronizovane među njima, a takođe radi između Firefox-a, Waterfox-a i LibreWolf-a (iako u poslednjem, prvo morate da ga omogućite u podešavanjima). Mozilina stranica sa ekstenzijama ima na desetine drugih.

UBlock Origin umanjuje ometanje sa veba. Multithreaded Download Manager je nedavno zamenio DownThemAll kao naš omiljeni menadžer preuzimanja. Tab Hunter će brzo pronaći tabove izgubljene među više prozora. Disable Autoplay zaustavlja mnogo dosadnih video snimaka koji se pokreću automatski. Ponekad, Firefox Sinc može da dovede do više kopija nekih bukmarka, u kom slučaju Bookmark Dupes će to rešiti. Jednom kada sve to instalirate, toolbar će možda postati malo pretrpan, ali to je lako popraviti. Kliknite desnim tasterom miša bilo gde na toolbar, izaberite „Customize toolbar” i možete da dodate manje korišćene add-on ikone u overflow meni. Waterfox ima prednost u nekoliko slučajeva, kao što je integracija sa Unity-ovom globalnom trakom menija, ali Firefox radi na više različitih operativnih sistema. Radi na Windows-u, macOS-u, Linux-u, svim BSD-ovima, plus mobilnim operativnim sistemima. Održava sva podešavanja sinhronizovanim, blokira mnoga ometanja i koristi manje resursa.

Izvor: Theregister

Podelite s prijateljima

Tweet