Nothing objavio punjač za slušalice sledeće generacije

Nothing se sprema da objavi svoj drugi set pravih bežičnih slušalica i dat je prvi pogled na ono što ima u prodavnici. Kompanija je počela da objavljuje slike cilindričnog kućišta za punjenje, koje se pojavilo na pisti na Londonskoj nedelji mode.

Nothing želi da stvori potpuno novo iskustvo

Detalji su još uvek oskudni, iako je punjač potpuno nov proizvod. Nothing takođe kaže da slušalice imaju ergonomski dizajn, da su izuzetno lake i neosetne za uši. Procurele slike sledećih slušalica kompanije Nothing pokazuju da imaju sličan dizajn kao i prvi pokušaj kompanije, Ear 1. Što se tiče nove futrole za punjenje, Nothing je objavio da su bili inspirisani nekim kozmetičkim proizvodima, kako bi vrlo jednostavno stajali u džepovima.

Ear Stick slušalice bi trebalo da stignu kasnije ove godine. Imajući u vidu njenu reputaciju, očekujte da će Nothing isporučiti više informacija o proizvodu u narednim nedeljama.

Izvor: Engadget

