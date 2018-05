Pametan prozor omogućava da se “oseti” pejzaž

Ford je napravio uređaj koji bi mogao pomoći putnicima sa oštećenim vidom da steknu osećaj kako izgleda pejzaž oko njih. Zove se „Feel the View“ i pretvara prozor u vibrirajući prikaz onoga što je napolju. Prvo, kamera je zakačena za prozor spolja, a pritiskom na taster iznutra, snima se sliku pejzaža kroz prozor. Sistem onda pretvara tu sliku u grayscale sliku i svaka nijansa sive odgovara vibraciji različitog intenziteta. Feel the View može da generiše do 255 različitih nivoa vibracija. Slepi ili slabovidi putnik može onda da dodirne prozor i oseti kako spoljašnjost izgleda.

Pored vibracija, AI vokalni asistent povezan sa audio sistemom automobila može da da kratak opis onoga šta se oseća. U video snimku koji je Ford objavio na svojoj zvaničnoj YouTube stranici, možemo videti vokalnog pomoćnika da kaže putniku da dodiruje snežnu planinu dok se ona vidi na prozoru. „Trudimo se da poboljšamo život ljudi i ovo je fantastična prilika da slepim putnicima pomognemo da uživaju u sjajnim aspektima vožnje“, izjavio je portparol Forda Alu Saffi u saopštenju. „Tehnologija je napredna, ali koncept je jednostavan – i mogao bi pretvoriti svemirska putovanja u zaista nezaboravna.”

Ford kaže da je Feel the View prototip, koji je zamišljen i razvijen od Fordovog italijanskog tima, GTB Roma i Aedo-a, startapa koji se bavi uređajima za osobe sa oštećenim vidom. Još uvek se ne zna da li Ford planira dalje razvijanje i proizvodnju uređaja.

