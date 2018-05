Twitter kaže: Menjajte lozinke!

Twitter je juče pozvao sve svoje korisnike kojih ima više od 330 miliona, da odmah promene svoje lozinke nakon što ih je bag razotkrio. Dok je istraga Twitter-a pokazala da nema dokaza da je došlo do bilo kakve povrede ili zloupotrebe razotkrivenih lozinki, kompanija preporučuje korisnicima da promene svoje Twitter lozinke iz predostrožnosti, kako na samoj platformi, tako i na drugom mestu gde koriste istu lozinku, koja uključuje aplikacije trećih strana poput Twitterrific i TweetDeck.

Prema rečima Twitter-a, greška je nastala usled problema u procesu heš-ovanja koji maskira lozinke tako što ih zamenjuje slučajnim nizom znakova koji se čuvaju u Twitter-ovom sistemu. Međutim, zbog greške u sistemu, izgleda da su lozinke čuvane kao običan tekst u internom logu, umesto da ih maskiraju sa procesom heš-ovanja. Twitter tvrdi da je našao grešku i uklonio lozinke, i sada radi na tome kako se sličan slučaj ne bi pojavio ponovo.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018