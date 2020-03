Pametan prsten za rano otkrivanje Covid-19

Nova studija će ispitati pametni prsten koji meri temperaturu ljudi u pokušaju da ranije identifikuje ljude koji imaju novi koronavirus, prenosi San Francisco Chronicle.

Više od 2.000 radnika hitne medicinske pomoći na Univerzitetu Kalifornija, Medicinskom centru San Francisko i Zuckerberg San Francisco opštoj bolnici nosiće Oura Ring za ovu studiju. Prstenje će biti dodeljeno radnicima hitne medicinske pomoći koji dolaze u kontakt sa pacijentima koji možda imaju COVID-19.

Od radnika koji ispunjavaju uslove za studiju biće zatraženo da nose Oura Ring tri meseca, popunjavaju svakodnevne ankete kako bi izveštavali da li osećaju bilo koji od simptoma COVID-19, i da podele zdravstvene podatke prikupljene preko aplikacije Oura Ring uz pomoć Oura prstena, prenosi UCSF.

Prstenje Oura, koje se prodaje kao trekeri za spavanje, prate rad srca, respiratorni ritam i promene telesne temperature. Nije dokazano da ovi uređaji otkrivaju COVID-19, ali podaci koje prikupe mogu se eventualno koristiti za predviđanje bolesti.

build an algorithm to help UCSF identify patterns of onset, progression, and recovery, for COVID-19. This study is open to all Oura ring users and is opt-in only. You can join the UCSF TemPredict study through the invite available in your Oura app or using the link below. (2/3)

— Oura (@ouraring) March 23, 2020