Pametna brava koja zna da li su vrata zaključana

August DoorSense brava se pridružila uređajima koji imaju Google Assistant podršku, te oni koji instaliraju DoorSense mogu da proveravaju jesu li zatvorili i zaključali vrata.

Tako korisnici sada mogu da koriste glasovne komande, te kontrolišu August pametnu bravu, a uz pomoć Google Assistant-a na izabranim Android uređajima, u okviru iOS aplikacije, glasovnog asistenta Google Home, te drugih nosivih uređaja. Da bi sistem funkcionisao, August brava mora da bude povezana na Wi-Fi, a preko August Connect Wi-Fi Bridge, ili August Doorbell kamere.

Korisnici su prvobitno u svoje glasovne upite morali da uključuju i konstrukciju “Ask August”, a jezički deo je sada pojednostavljen, pa je dovoljno da korisnik postavi pitanje u obliku “Hey Google, is my door closed?” Da bi se brava dodala Google Assistant aplikaciji dovoljno je da se klikne na plavu ikonicu u gornjem desnom uglu, te da se ode na Settings > Home Control, klikne na plus ikonicu u donjem desnom uglu, i na kraju izabere August Home.

