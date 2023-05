Samsung: Pametna tehnologija je ključ funkcionalnosti

Bez obzira na to da li živite u kući, stanu, manjem ili većem prostoru, moderna tehnologija je ono što pomaže da vaš dom bude uredan i funkcionalan.

S obzirom na to da generalno čišćenje predstavlja jedan detaljan i nimalo lak proces, najbolje je na samom početku dobro se organizovati, ali i informisati se koji su to uređaji koji mogu da olakšaju ceo proces.

Tehnologija je u fokusu

Inovativni, pametni kućni uređaji su must have današnjice. Pored toga što se iz godine u godinu njihov dizajn prilagođava estetskim standardima, njihova funkcionalost raste sa svakom novom serijom uređaja. Baš takvi su uređaji iz Samsung Bespoke Home linije.

Kada su u pitanju usisivači i mašine za pranje veša, zaista je potrebno da kvalitet bude njihova glavna karakteristika, što zaista potvrđuju Samsung Bespoke Jet usisivač i Samsung mašine za pranje i sušenje veša.

Potpuno novi način usisavanja

Samsung Bespoke Jet usisivač predstavlja pravi, vrhunski uređaj sa inovativnom tehnologijom koja definitivno zadovoljava sve potrebe korisnika. Pored toga što u sebe uvlači svu prljavštinu pred kojom se nađe, ovaj uređaj se može pohvaliti posedovanjem višeslojnog sistema filtracije od 99,999 posto, a samim tim i ispuštanjem samo čistog vazduha i stvaranja zdravog okruženja. Takođe, s obzirom na to da poseduje All-in-One Clean Station postolje, može automatski isprazniti svoju posudu za smeće bez ispuštanja sitnih čestica prašine, a sve zahvaljujući Air Pulse tehnologiji.

Ovo postolje takođe puni uređaj, kako biste lako nastavili sa čišćenjem kada se baterija isprazni, a pošto je usisivač opremljen unapređenim digitalnim inverterskim motorom, čišćenje će biti snažnije nego ikada sa usisnom snagom od 210 W. I vaš laminat i parket će voleti Bespoke Jet jer će on uz pomoć nadograđenog Spray Spinning Sweeper nastavka i dvostrukih rotirajućih mokrih jastučića efikasno očistiti sve podove. Odlična karakteristika je i što unapređeni Spray Spinning Sweeper ima tenk za vodu od 150 mililitara koji se lako održava, a time osigurava praktičnije korisničko iskustvo za ručno prskanje vode prilikom čišćenja.

Usisavanje možete učiniti još lakšim i uz Samsung robotski usisivač koji pametno čisti dom prepoznavanjem predmeta. Jet Bot je prvi robotski usisivač na svetu koji pokreće Intel AI. Može prepoznati i klasifikovati razne predmete i na taj način čistiti u blizini uređaja, nameštaja ili drugih prepreka. Takođe, može prepoznati da li je predmet lomljiv i izbeći predmete koji su identifikovani kao opasni po njega.

Efikasno čišćenje uz inteligentno pranje

Kada na red dođe sređivanje ormara i odeće, u pomoć priskaču Samsung mašine za pranje i sušenje veša sa modernom tehnologijom koju ste oduvek želeli. Samsung mašina za veš pruža funkcionalno pranje čak i na najnižim temperaturama uz Eco Bubble tehnologiju. Sistem QuickDrive skraćuje vreme pranja bez smanjenja efikasnosti. Tu su i praktična Add Wash vrata koja vam omogućavaju dodavanje zaboravljene odeće ili deterdženta, čak i tokom samog pranja.

Mašina sa higijenskom parom takođe uklanja tvrdokornu prljavštinu i 99,9 posto bakterija i alergena. Za savršenu negu veša potrebna je i sušilica koja nežno suši odeću, ne oštećuje je i osigurava da nakon sušenja nije potrebno peglanje, a baš to nudi ovaj Samsung uređaj.

Pet godina garancije

Ukoliko se dvoumite, znajte da je baš sada vreme za kupovinu novih kućnih uređaja jer promocija pet godina garancije važi za određene frižidere, veš-mašine, ugradne kuhinjske aparate, mašine za sušenje veša i kombinovane mašine za pranje i sušenje veša kupljene od 1. februara do 31. decembra 2023, kao i za pojedine modele mašina za sušenje veša i kombinovanih mašina za pranje i sušenje veša kupljenih u periodu od 1. februara do 31. marta 2023, kao i od 1. oktobra do 31. decembra 2023.

Korisna adresa: samsung.com/rs/

Podelite s prijateljima

Tweet