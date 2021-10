Pametne kuće kao deo mejnstrima

U najnovijoj sezoni serije American Horror Story jedan od junaka tvrdi da bi se moderan čovek u 14. veku lako snašao, dok bi neko ko bi se iz sedamdesetih godina prošlog veka preselio u moderno doba odmah poludeo. Tako je, nastavlja on, zbog toga što je tehnologija u poslednjih pedeset godina napredovala ogromnom brzinom. Toliko brzo, da pametni uređaji polako ulaze u mejnstrim.

Nije mnogo prošlo od kada su VR, AR uređaji, pametni satovi i tosteri kojima se upravlja uz pomoć glasa, bili stvar fantazije, tek scene iz filmova i knjiga. Danas su već prošli prvu fazu usvajanja, pa polako postaju „normalna stvar“. Eksperti iz International Data Corporation (IDC) su sproveli jedno istraživanje na tu temu, a rezultati ukazuju na to da će se vrednost dela industrije koji se bavi pametnim uređajima do kraja 2021. godine dostići ukupnu vrednost od 369,6 milijardi dolara, dok će do kraja 2025. premašiti 500 milijardi.

Očekuje se da će VR i AR uređaji najviše napredovati, a zahvaljujući i poslovnim i „običnim“ korisnicima. Ovi obični ih najviše koriste za video igre, budući da uobičajena gejming iskustva više nisu dovoljna. Pametni kućni uređaji će ipak doneti najveći deo profita, pa se procenjuje da će ukupna suma do 2025. premašiti 400 milijardi dolara. Očekuje se da će najveći deo doneti pametni TV uređaji, te druge sprave za zabavu (229 milijardi dolara). Budućnost, izgleda, ima nameru da nam skrene pažnju sa stvari koje nisu zabavne.

