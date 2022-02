Pametni sat koji se sam puni

Garmin je predstavio pametni sat Garmin Instinct 2 Solar, za koji tvrdi da ima „neograničeno“ trajanje baterije. Zahvaljujući poboljšanjima u njihovoj solarnoj tehnologiji, solarna verzija njihovog Instinct 2 pametnog sata može da dovoljno brzo da se napuni tokom nošenja i nije potrebno da se dopunjava na klasičan način.

Neograničen

Ovaj sat je inače namenjen ljudima koji vole fizičku aktivnost na otvorenom. Inače, Garmin već neko vreme eksperimentiše sa solarnim punjenjem, funkcijom koju je prvi put predstavio na Fenix 6 seriji, a unapređivao je kroz druge serije, uključujući i originalnu Instinct seriju. Predstavljanjem Fenix 7 serije pre mesec dana, videlo se da su značajno unapredili tehnologiju solarnog punjenja, ali se njena prava snaga pokazuje tek na novoj Instinct 2 seriji. Naravno, da bi se solarno punjenje iskoristilo u potpunosti, potrebno je da se provede dosta vremena napolju, što verovatno nije problem za ljubitelje prirode i avanturiste.

Inače, neograničeno trajanje baterije ponuđeno je samo na većem (45 mm) Instinct 2 Solar modelu, kada je uključen smartwatch mod. To znači da sat prati zdravstveno stanje i prikazuje notifikacije, ali ne i fizičke aktivnosti. Takođe, Garmin navodi da je za samodovoljno punjenje potrebno da vlasnik sata provede bar tri sata dnevno napolju, pri uslovima od 50.000 lux-a. Kao referencu, direktna sunčeva svetlost daje otprilike između 32.000 i 100.000 lux-a, a indirektno sunčevo osvetljenje između 10.000 i 25.000 lux-a. Drugim rečima, neophodno je da korisnik svakodnevno provodi dosta vremena napolju da bi ovo funkcionisalo onako kako je Garmin zamislio. Čak i kada to nije slučaj, Instinct 2 serija Garmin satova nudi veliku autonomiju baterije, koje mogu da traju i do četiri nedelje (kada se ne koriste neke od zahtevnijih funkcija).

U ponudi su dve veličine satova – već pomenuti veći model (45 mm), kao i manji model Instinct 2S (40 mm), kao i nekoliko dizajnerskih rešenja (Surf, Tactical, Camo). Međutim, to nisu samo drugačije „ofarbani“ satovi, jer svaka od ovih verzija ima neku svoju specifičnost. Na primer, Surf edicija ima dodatne aktivnosti i profile za surfere i druge vodene sportove, Tactical verzija ima „stealth“ mod i kompatibilnost sa uređajima za noćni vid…

Satovi su već u prodaji, s cenom koja se kreće od 350 dolara.

Izvor: The Verge

