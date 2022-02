Kanada kupuje prvi kvantni računar od IBM-a

IBM je sklopio partnerstvo sa kanadskom provincijom Kvebek kako bi instalirao prvi kanadski univerzalni kvantni računar. Kompanija će instalirati Quantum System One kao deo petogodišnjeg projekta Quebec-IBM Discovery Accelerator koji se bavi naučnim i komercijalnim izazovima.

IBM nije naveo kada će instalirati Quantum System One

Tim će videti kako IBM i vlada Kvebeka podstiču rad na mikroelektronici, uključujući napredak u pakovanju čipova. Partnerstvo takođe planira da pokaže kako kvantni i klasični računari mogu da rade zajedno u rešavanju naučnih izazova i očekuju da će kvantna veštačka inteligencija pomoći u otkrivanju novih lekova i materijala. IBM nije tačno naveo kada će instalirati kvantni računar. To će biti tek peta instalacija Quantum System One planirana do 2023. godine nakon sličnih partnerstava u Nemačkoj, Japanu, Južnoj Koreji i SAD-u.

Međutim, Kanadi nije strano kvantno računarstvo. Kontroverzna kompanija D-Wave, ipak, ima sedište u ovoj zemlji. Uprkos tome, potez IBM-a je značajan. Kanadi daje generalizovaniji sistem koji bi mogao da reši probleme koje je nepraktično rešiti korišćenjem konvencionalnih superkompjutera. Ovo neće nužno pružiti revoluciju u kanadskoj naučnoj zajednici, ali bi moglo dati prednost sve dok kvantno računarstvo ne postane uobičajeno.

