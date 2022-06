Panasonic i Leica se udružuju kako bi zajedno proizvodili kamere i sočiva

Panasonic i Leica formirali su L² grupu koju će zajedničkim snagama proizvoditi kamere, sočiva i generalno razvijati nove tehnologije za fotoaparate. Obe kompanije su već članice L-Mount mirrorless alijanse (zajedno sa kompanijama Sigma i Leitz), kroz koju je Panasonic „pozajmio“ svoju tehnologiju Leica-i.

Međutim, ovo novo partnerstvo će im omogućiti dublje povezivanje, jer će ove kompanije zajednički raditi na razvoju novih proizvoda i tehnologija. Takođe, planira se i da L² brending bude zastupljen u njihovim budućim marketinškim aktivnostima.

Panasonic je objavio da se ovo partnerstvo neće odnositi samo na full-frame L-Mount kamere, već i na Micro Four Third modele. To znači da ćemo videti Leica brendirana sočiva kroz široki spektar Panasonic kamera.

Za sada nema informacija kada će ova saradnja doneti prve rezultate. Ipak, očekivanja su da će zahvaljujući njoj, Panasonic izaći iz senke konkurenata (Canon,-a, Sony-ja i Nikon-a), dok će Leica dobiti puni pristup Panasonic tehnologijama.

Izvor: Engadget

