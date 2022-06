Samsung uskoro prestaje da proizvodi tradicionalne LCD panele

Prema nezvaničnim informacijama, Samsung će vrlo brzo, možda čak i tokom ovog meseca prestati da proizvodi tradicionalne LCD panele. Umesto toga, fokusiraće se na proizvodnju OLED panela.

Fokus na OLED i QD-LED

Samsung Display, poslovna jedinica za proizvodnju panela kompanije Samsung Electronics, osnovana je 1991. godine i vrlo brzo je postala jedan od vodećih proizvođača LCD panela, ne samo za matičnu kompaniju, već i za mnoge druge velike tehnološke kompanije. Međutim, konkurencija i tržišni uslovi učinili su da tržišni udeo Samsung Display-a, kada su LCD paneli u pitanju, padne na samo dva procenta.

Pored toga, tehnologija je uznapredovala i sve više se traže OLED paneli, koji postaju uobičajeni na televizorima, ali se probijaju i na monitore. Sve to je dovelo da projekcije proizvodnje LCD panela budu u padu. Inače Samsung je još 2020. godine razmišljao da ugasi LCD proizvodnju, ali je zbog pandemije kada je došlo do povećane potražnje tada odustao od te namere. Sada se stvari vraćaju na staro i izgleda da je konačno došlo vreme za to.

Prema „The Korea Times“-u, koji je prvi objavio ovu informaciju, kompanija će se fokusirati na OLED i quantum dot panele. Najveći broj zaposlenih koji trenutno rade na proizvodnji LCD panela biće premešten na proizvodnju quantum dot panela.

