PayPal i Venmo dobijaju podršku za Tap to Pay na iPhone uređajima

PayPal je u svom najnovijem izveštaju otkrio da će trgovci u SAD-u moći da prihvate plaćanja preko iPhone uređaja bez potrebe za ključevima i čitačima kartica. Rešenje za plaćanje će uskoro integrisati Apple-ovu Tap to Pay tehnologiju.

Tap to Pay će olakšati plaćanja iPhone korisnicima

Firme i prodavci će lako moći da primaju uplate putem beskontaktnih debitnih ili kreditnih kartica, kao i putem mobilnih novčanika, uključujući Apple Pay, preko aplikacije PayPal ili Venmo. Apple je prvi put najavio funkciju Tap to Pay na iPhone-u u februaru ove godine. Budući da je ovaj vid plaćanja izuzetno lak, činilo se da bi to moglo biti pretnja kompanijama za plaćanje kao što je Square. Međutim, Skuare se brzo uključio i pokrenuo integraciju Tap to Pay u septembru.

PayPal je takođe otkrio da dodaje Apple Pay kao opciju plaćanja za plaćanje za trgovačke platforme. A od sledeće godine, kupci u SAD-u će moći da dodaju svoje PayPal i Venmo kreditne i debitne kartice u svoje Apple novčanike. Takođe je vredno napomenuti da se PayPal u svom izveštaju nakratko dotakao toga da Venmo bude dostupan kao opcija plaćanja za neke korisnike Amazona u SAD-u. Kompanija je ponovila da će ova funkcija biti dostupna svima u zemlji ove predstojeće praznične sezone.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet