PC Press na IFA 2018: predstavljen Motorola One

Motorola je iskoristila IFA sajam u Berlinu da relativno tiho i bez mnogo pompe lansira veoma interesantan telefon – Motorola One. Namenjen je korisnicima koji žele kombinaciju solidnih karakteristika i prepoznatljivog dizajna u kombinaciji sa Android One programom, koji garantuje da će se na telefonu nalaziti čist Android koji će u narednim godinama dobijati redovna osveženja tokom dve godine, kao i bezbednosne zakrpe.

Telefon stiže sa 5,9-inčnim ekranom u 18:9 odnosu stranica, te raspolaže rezolucijom od 2160 x 1080 piksela. Za izradu je korišćeno staklo, koje se nalazi i napred i pozadi. Pokreće ga Snapdragon 625 čipset, osmojezgarni čip koji radi na do 2 GHz. Raspolaže sa tri kamere, odnosno sa dual kamera sistemom pozadi koji se sastoji od senzora od 13 i 2 megapiksela. Za selfije je zadužen senzor od 8 megapiksela.

Uređaj ima 4 GB RAMa, kao i 64 GB skladišnog prostora. Potonji se može proširiti putem microSD kartice za do 256 GB. Motorola One će imati bateriju od 3000 mAh, sa podrškom za Turbo punjenje. Očekuje se da će cena Motorola One iznositi oko 300 evra na evropskom tržištu.

