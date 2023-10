PC Press video: 30 godina u Microsoft-u i dan posle, Dejan Cvetković

Kako je izgledao susret tadašnjeg premijera Zorana Đinđića i Bill Gates-a po pitanju legalizacije softvera, šta je donela legalizacija nama u Srbiji kao društvu i zajednici, da li je otkrio tajnu uspeha Bill Gates-a bile su samo neke od tema razgovora sa Dejanom Cvetkovićem, ex-CTO at Microsoft Development Center Serbia (MDCS).

Dejan Cvetković je rođen u Beogradu gde je završio svoje osnovno i srednje obrazovanje i 1991. godine stekao fakultetsku diplomu na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iste godine je prve profesionalne korake napravio u kompaniji Energodata. Dve godine kasnije, 1993. godine, odlazi u Kanadu, gde se zapošljava u kompaniji Microsoft, kako je jedom prilikom izjavio, na poslu njegovog života. Tu je radio na najrazličitijim poslovima od inženjerskih, pa do onih u pre-sales, post-sales, business development i account managment sektorima. U Beograd se vratio 2003. godine i narednih pet i po godina proveo je na poziciji generalnog direktora kompanije Microsoft Software d.o.o za Srbiju. Nakon toga, 2008. godine, seli se u Minhen gde nakon tri godine dolazi na poziciju CTO (Chief Technology Officer) za Microsoft CEE i do 2018. godine bavi se pitanjem digitalne transformacije. Od oktobra 2018. godine do oktobra 2020. radio je na poziciji Global Technical Sales Lead u Redmondu u SAD-u. Na poziciji CTO u Microsoft Development Centru Srbije bio je od oktobra 2020. do juna 2023.

Ceo video intervju sa Dejanom možete pogledati na linku ispod:

Na PC Press YouTube kanalu pored ovakvog tipa videa očekujte razne druge teme, goste i formate. Ukoliko vam se dopada sadržaj koji kreiramo, pozivamo vas da nam se pridružite na zvaničnom PC Press YouTube kanalu i zapratite nas tako što ćete pritisnuti dugme Subscribe, kako bismo bili još bolji i brojniji.

Podelite s prijateljima

Tweet