PC Press video: Analogni svet se nikada neće vratiti – Marko Gulan, Schneider Electric

Koliko toga se promenilo u IT svetu i svetu informacione bezbednosti a od tada do danas, koliko smo postali zavisni od tehnologije, šta je to kritična infrastruktura uopšte, šta ćemo sve morati da naučimo kako bi se prilagodili novim trendovima su samo neka od pitanja i tema o kojima smo za PC Press u video formatu razgovarali sa Markom Gulanom, cybersecurity konsultantom za zonu jugoistočne Evrope, Schneider Electric.

Marko Gulan je stručnjak sa 15 godina iskustva na regionalnom ICT tržištu. Karijeru je započeo u kompaniji Microsoft Hrvatska gde je bio jedan od pionira cloud-a dok Azur i M365 nisu bili u današnjem obliku, već je tadašnji Microsoft-ov proizvod bio pod nazivom BPOS (Business Productivity Onile Suite). Beogradskom IT-ju predstavio se na konferenciji Sinergija (ne baš tako) davne 2013. godine, a na srpskom tržištu kroz rad u kompaniji MSAN Grupa 2014. godine kao rukovodilac razvoja poslovanja VMware portfolija. Nakon distribucije karijeru nastavlja u telko i sistem integratorskim kompanijama, a istovremeno se priključuje Evropskom udruženju EuroCloud na poziciji potpredsednika organizacije od 2016-2021 godine. Ljubav prema sigurnosti Marko gaji još od studentskih dana, a od novembra 2021. godine priključuje se kompaniji Schneider Electric kao Cybersecurity consultant za zonu jugoistočne Evrope i orijentisan je ka industrijskim rešenjima, kritičnoj infrastrukturi, ali voli da bude aktivan na portalima i konferencijama.

Inače, kao student na Veleučilištu u Šibeniku Marko je bio, koliko su prilike omogućavale, verni pratilac magazina PC Press, a onda je zamišljao kako bi bilo dobro za PC Press nešto pisati. Sedamnaest godina kasnije Marko je došao u redakciju PC Press-a da snimi podkast za naš YouTube kanal.

Ceo video intervju sa Markom možete pogledati na linku ispod:

