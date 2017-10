PDF na dijeti

PDF Reducer je proizvod softverske kompanije Orpalis koji služi za kompresiju i optimizaciju dužine PDF dokumenata, odnosno predstavlja neku vrstu „softverske dijete“ koja će magično dovesti do smanjenja dužine fajlova. Program se koristi tako što izaberete PDF dokument i ciljnu lokaciju, pa kliknete na taster za optimizaciju. Takođe je moguće obraditi sve fajlove u izabranom folderu, ili koristiti drag and drop sistem za odvlačenje fajlova.

Magija je u tome što PDF Reducer optimizuje slike uključene u dokument i ponovo ih komprimuje uz izabrani kvalitet grafike (recimo smanjenje sa visokog kvaliteta slike na srednji nivo), a dodatne uštede postižu se smanjenjem rezolucije na podešenu veličinu (podrazumevana vrednost programa je 150 dpi). PDF Reducer koristi različite algoritme za kompresiju ne bi li izbegao ili minimizovao gubitke na kvalitetu slike.

U slučaju dokumenata koji nisu kreirani od elektronskog izvora već skeniranjem papirnih dokumenata, PDF Reducer analizira da li su u pitanju crno‑beli ili dokumenti u boji, pa za to koristi različite načine kompresije. Dodatne uštede u veličini fajlova mogu se postići izbacivanjem neiskorišćenih objekata koji su zaostali u PDF fajlu. PDF Reducer takođe pokušava da sadržaj razdvoji na različite segmente i postigne dodatne uštede kod grafičkih materijala.

Proizvođač tvrdi da Orpalis PDF Reducer program daje rezultate do 80% bolje od nekih sličnih rešenja. Ovakvi navodi su često preterivanje, ali po našim testiranjima smanjenje veličine fajlova može biti značajno. Potencijalne uštede, naravno, zavise od sadržaja dokumenta, pa smo tako dobijali od nekoliko procenata smanjenja na jednostavnim dokumentima, do skoro 80% smanjenja kod nekih obimnih knjiga uz dosta slika koje se mogu dobro komprimovati. Najbitnije je to što u dosta slučajeva nema uočljive razlike u kvalitetu, pa PDF Reducer može korisno da posluži recimo za smanjenje fajlova koje treba slati elektronskom poštom ili postaviti na Web.

Orpalis PDF Reducer je dostupan u besplatnoj Free Edition, kao i u komercijalnoj Pro Edition varijanti. Besplatna verzija programa nudi sasvim dovoljnu funkcionalnost, uz ograničenje u vidu poruke sa odbrojavanjem vremena koja se pojavljuje pri svakom startovanju. Funkcionalna poboljšanja koje ima samo profesionalna verzija su podrška za više procesorskih niti za brži rad programa, kao i mogućnost rada iz komandne linije, što može biti korisno za automatizaciju obrade PDF dokumenata. Adresa matičnog sajta programa je pdfreducer.orpalis.com.

