Pebble Feel je uređaj koji vam omogućava da iskusite toplo i hladno dok ste u VR

Virtuelna stvarnost (VR) bi trebalo da ponudi korisnicima impresivno iskustvo tako što u suštini isključuje korisnike iz stvarnog sveta korišćenjem slušalica.

Novi gadget za potpunije VR iskustvo

Međutim, to nije baš potpuno iskustvo, jer iako se možda osećate kao da ste u drugom svetu, ne možete da dodirnete ili osetite ono što vidite. Shiftall je otkrio zanimljiv gedžet nazvan Pebble Feel, koji će očigledno omogućiti korisnicima da se osećaju toplo ili hladno dok su u VR simulaciji. To je zapravo prilično jednostavna sprava, koja ima ploču integrisanu u pojas za telo koji se može zagrejati ili ohladiti, omogućavajući korisnicima da osete promene temperature dok su u VR-u.

Prema kompaniji, The Pebble Feel je VR iskustvo koje vam omogućava da „odete u određenu oblast i osetite vruće (ili hladno), jednostavnim prilagođavanjem sveta vašeg VR metaverzuma, kao što su VRChat ili NeosVR. Temperatura se može slobodno kontrolisati u rasponu od 9°C do 42°C, u okruženju od 25℃, a kada dizajnirate svoj VR svet, samo ugradite informacije o temperaturi prema virtuelnoj lokaciji. To je prilično nova ideja, iako nismo sigurni koliko dobro zapravo funkcioniše ili koliko bolje iskustvo može biti, ali je ipak zanimljivo.

Takođe ima neke praktične prednosti, gde tokom leta može da se koristi da vas rashladi, ili tokom zime, kada može da vam pomogne da se zagrejete.

