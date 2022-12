Pentagon gradi novu cloud mrežu vrednu devet milijardi dolara

Ministarstvo odbrane SAD-a je na objavilo da će se udružiti sa kompanijama Google, Oracle, Microsoft i Amazon, kako bi napravili novu cloud computing mrežu za Pentagon. Ova, multi-cloud strategija je predstavljena kao neophodan korak da zaposleni u Pentagonu ostanu upoznati sa najnovijim tehnologijama.

Vrednost izgradnje ovog „Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC)“ ugovora je devet milijardi dolara, a očekuje se da će nova mreža olakšati rad u svim sferama poslovanja Pentagona. Projekat je opisan kao skup prekonfigurisanih šablona i infrastrukture kao koda, koji će biti jednostavni za upotrebu, tako da će čak i osobe koje se ne razumeju u cloud, moći nesmetano koriste ove tehnologije. Navodi se i da će to pomoći trupama koje su na terenu da lako pristupaju podacima prikupljenim preko satelita, bespilotnih letelica ili dronova.

Do sada, to nije bilo moguće uraditi. Trupe na terenu nemaju direktan pristup cloud provajderima, niti odgovarajuću tehnologiju sposobnu da direktno pristupe sadržajima u cloud-u. Nova mreža obezbediće pristup svim nivoima podataka, od javno dostupnih, preko tajnih, pa sve do tzv. „top secret“ dokumenata. Na taj način će se ubrzati protok podataka i informacija, čime će trupe na terenu moći brže i preciznije da planiraju naredne korake.

Prema ugovoru, nova mreža trebala bi da bude završena do juna 2028. godine. Interesantno je da Google, Oracle, Microsoft i Amazon neće podjednako podeliti budžet namenjen za ovaj projekat. Oni će svi dobiti garantovanih 100.000 dolara, dok će se za (veliki) ostatak međusobno takmičiti. U svakom koraku, svaka od pomenutih kompanija će predstaviti svoje rešenje i dati cenu, a onda će se vršiti pažljiva evaluacija da bi se odabralo najbolje od njih. Kriterijumi za evaluaciju će biti cena i primenjena tehnologija u odnosu na zadate kriterijume.

