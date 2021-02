Perseverance rover uskoro na Marsu

Već neko vreme se govori o misiji Mars 2020, te programu Artemis, a u pitanju su projekti zahvaljujući kojima će u budućnosti biti moguće sigurne misije sa ljudskom posadom – letovi čiji će cilj biti Crvena planeta. U julu 2020. jedan rover veličine prosečnog automobila krenuo je put ove planete, a zainteresovani su mogli da ga prate u realnom vremenu.

U pitanju je Perseverance rover koji je sa sobom poneo i prvi helikopter koji će poleteti na nekoj drugoj planeti. Rover bi 18. februara trebalo da se spusti na Mars, čime će označiti početak nove ere svemirskih istraživanja. Iako NASA ima dovoljno iskustva kada je u pitanju sletanje na Crvenu planetu, to ne znači da su stvari jednostavnije za novi rover. Iz agencije ističu da je tek 40% od svih misija koje su krenule ka Marsu na kraju bilo uspešno, pa se sa nestrpljenjem čeka da Perseverance započne sa spuštanjem.

NASA TV će u četvrtak, 18. februara, početi sa emitovanjem završnog dela misije, budući da je interesovanje veliko, a uprkos tome što ovo nije prvo sletanje na susednu planetu. Sve je više eksperata koji prognoziraju da bi dalje kretanje čovečanstva moglo da bude baš u pravcu Crvene planete, tako da su NASA roveri pioniri koji krče put ka potencijalnoj budućnosti.

Od rođenja svesti ljudska bića istražuju svet oko sebe, pa su odavno spremna da svoju radoznalost prošire dublje u kosmos, a uprkos tome što ni matičnu planetu nisu razumela do kraja. U tom procesu važnu ulogu igra upravo agencija NASA koja ljudske granice polako pomera ka Marsu, a planirano je i da se čovek vrati na Mesec do 2024. godine, te da to čini sve češće.

Izvor: CNet

Podelite s prijateljima

Tweet