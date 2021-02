Orion telekom predstavlja DATA KING

Orion telekom je jedan od vodećih servis provajdera u Srbiji, s iskustvom dužim od 20 godina. Nastao je 2010. godine tako što su se spojila tri vodeća alternativna Internet provajdera: NeobeeNet, SezamPro i Media Works.

Od tada smo sticali nova znanja i beležili uspehe pružajući hosting usluge svim kategorijama korisnika. Početkom veoma izazovne 2020. obeležili smo desetogodišnjicu integrisanjem najsavremenijih enterprise servisa u svoju ponudu sa ciljem da budemo servis provajder nove generacije, nudeći savremene usluge, visokog kvaliteta, pod novim brendom DATA KING. Slogan „BRZINA KOJA VOZI, SIGURNOST KOJA NE KOČI” na jasan način predstavlja osnovne vrednosti koje pružamo postojećim i budućim klijentima.

Da bismo pružili premium klasu cloud servisa i enterprise nivo usluge i time omogućili klijentima koji žele da digitalizuju svoje poslovanje, povećaju produktivnost i unaprede svoje IT sisteme, sigurnu i brzu transformaciju, kreirali smo Data King Cloud platformu. Nova platforma zasnovana na moćnim hardverskim performansama i kapacitetima, omogućila nam je da kreiramo širok dijapazon usluga. Premium hosting korisnicima nudimo performantne SSD cloud servere, kao i sve ostale servise koji prate ovu uslugu. Na jednom mestu možete zakupiti domene, SSL sertifikate i cloud servere željenih karakteristika.

Stalno prisutni

Svetska kriza izazvana virusom COVID-19, donela je zahteve za stalnim online prisustvom, povećan broj zahteva za online prodavnicama, kao i veći broj zaposlenih koji rade od kuće. U velikom broju kompanija to je značilo proširenje IT resursa koje nije moglo biti rešeno na tradicionalan način. Cloud je uskočio da pomogne u rešavanju tih problema i da zauvek promeni način razmišljanja i navike korisnika. To je u prvi plan dovelo naše servise iz oblasti infrastrukture i kontinuiteta poslovanja, kao što su desktop kao servis i ostala SaaS i PaaS cloud rešenja.

Iznajmljivanje infrastrukturnih servisa na našoj Data King Cloud platformi (IaaS) pruža našim korisnicima jedinstveno enterprise rešenje dostupno u ovom delu Evrope. Virtuelni privatni data centar na jednostavan način zadovoljava potrebu za resursima i pruža napredne funkcionalnosti, kao što su Firewall, Load Balancing, QoS po aplikaciji, VPN i mnoge druge.

Naši servisi garantuju visoku dostupnost, skalabilnost, optimizaciju troškova i omogućavaju kompanijama fleksibilnost i povećanje efikasnosti u core poslovanju.

Klijente doživljavamo kao partnere u poslovanju, a svoju uspešnost merimo time koliko su oni uspešni i zadovoljni. Zato su naši timovi dostupni 365 dana u godini, 24 časa dnevno. Na taj način smo podrška našim klijentima u raznim segmentima kada je IT u pitanju.

Vrhunska sigurnost

U domenu sigurnosti podataka, nudimo Backup as a Service rešenja. Zahvaljujući partnerstvu s kompanijom Veeam, liderom u oblasti backup i data recovery rešenja, našim korisnicima nudimo sigurno čuvanje backup kopija u našem data centru, ispunjavajući sve zahteve kada je u pitanju raspoloživost podataka (retention politika).

Veeam Backup za Office 365 je usluga koja omogućava backup podataka Microsoft O365 servisa.

Disaster Recovery rešenje u cloud-u (DraaS) veoma je interesantno korisnicima koji se brinu za kontinuitet svog poslovanja i dobro znaju koliko ih košta nedostupnost bilo kog servisa. DR rešenje u cloud-u je ekonomski isplativo, jednostavno za implementaciju i veoma popularno među našim klijentima jer ne sadrži nikakve dodatne troškove koje rešenja velikih cloud igrača u sebi sadrže.

Virtuelna kancelarija i online shop rešenje su proizvodi koji su u protekloj godini pomogli mnogim našim klijentima da ostanu operativni, efikasni i da se prilagode novoj tržišnoj utakmici.

Kompletan portfolio Data King Cloud usluga možete naći na našem sajtu. Kontaktirajte nas i prepustite nam brigu o IT rešenjima, a vi nastavite da hrabro koračate ka svim izazovima koje donosi nova 2021. godina.

