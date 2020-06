Pet najbogatijih tehnoloških kompanija

Svima koji su u tehnološkoj industriji je jasno da kompanije kao što je Amazon i Apple zarađuju ogroman novac, ali ko zapravo ima „najzdraviji“ bankovni račun? Portal TNW je rešio da sazna i pronađe koje su tehnološke kompanije pravi MVP (upozorenje, to nisu ni Amazon ni Apple) – evo kako:

Metoda koja se najčešće koristi za procenu finansijskog zdravlja preduzeća koja poseduju akcije na berzi je odnos duga i kapitala. To ukazuje na bilans stanja kompanije, koliko je kompanija pozajmila za finansiranje svojih sredstava (to jest dugovi), nasuprot koliko novca ima u svojim rezervama koje je generisala od svog prihoda (to jest sredstva u stopostotnom vlasništvu).

Veliki odnos duga i kapitala obično je povezan sa visokim rizikom akcija, jer to znači da je kompanija agresivno finansirala svoj rast dugom. Idealan ili najčešći odnos ne postoji, a varira i od industrije do industrije, jer svaka ima različite kapitalne potrebe i stope rasta.

Odnos duga i kapitala

Ukoliko pogledate odnos duga i kapitala, dobijete samo dosadne procente, dok nas zanima čista gotovina. Stoga je portal TNW razmotrio razliku između čistog novca i duga kompanije, ukazujući na količinu njenih zaliha za ulaganje u istraživanje i razvoj, marketing, prodaju ili spajanja i akvizicije. Rezerve se takođe mogu koristiti za nagrađivanje akcionara u obliku dividendi ili otkupa akcija, indirektno nagrađivanje akcionara dok se povećana nestašica neplaćenih akcija povećava cenu akcija.

Međutim, bez obzira na to kako posmatrate, velika rezerva je luksuz, kompaniji pruža fleksibilnost i snažan je pokazatelj zdravlja kompanije. Dakle, evo najvećih rezervi koje je TNW portal pronašao prema poslednjim tromesečnim izveštajima o zaradi.

Alphabet (GOOG) – Pozitivan bilans od 100 milijardi dolara

Alphabet, Google-ova matična kompanija, ima ukupne zalihe gotovine u iznosu od 117 milijardi dolara i ukupan iznos duga od 17 milijardi dolara. Rezultat je pozitivan bilans od 100 milijardi dolara. To je najviši pozitivni bilans bilo koje kompanije sa akcijama na berzi.

Microsoft (MSFT) – Pozitivan bilans od 53 milijardi dolara

Microsoft ima ukupne zalihe gotovine u iznosu od 137 milijardi dolara i ukupan iznos duga od 84 milijarde dolara. Rezultat je pozitivan bilans od 53 milijarde dolara.

Facebook (FB) – Pozitivan bilans od 49 milijardi dolara

Konglomerat društvenih mreža i servisa, Facebook, ima ukupnu zalihu gotovine u iznosu od 60 milijardi dolara i ukupan iznos duga od 11 milijardi dolara. Rezultat je pozitivan bilans od 49 milijardi dolara.

Cisco (CSCO) – Pozitivan bilans od 11 milijardi dolara

Dobavljač mrežne opreme Cisco ima ukupnu zalihu novca od 28 milijardi dolara i ukupan iznos duga od 17 milijardi dolara. Rezultat je pozitivan bilans od 11 milijardi dolara.

NVIDIA (NVDA) – Pozitivan bilans od devet milijardi dolara

Proizvođač grafičkih karti NVIDIA ima ukupnu zalihu gotovine u iznosu od 16 milijardi dolara i ukupan iznos duga od sedam milijardi dolara. Rezultat je pozitivan bilans od devet milijardi dolara.

