Samsung i Sport Vision u velikoj letnjoj akciji

Kako bi leto dočekali spremni za nove avanture, uz vrhunske uređaje i sportsku opremu, Samsung je odlučio da korisnike iznenadi posebnom ponudom, koja traje od 8. do 28. juna 2020. Tako je kupovinom jednog od popularnih Samsung Galaxy uređaja S20, S20+, S20 Ultra, Note10, Note10+ ili Z Flip moguće ostvariti popuste i do 15.000 RSD za proizvode u Buzz, Extra Sports, KIDS, RUN N MORE, TIKE i Sport Vision radnjama.

Uz telefon popusti na sportsku odeću i obuću

Priliku za povoljniju kupovinu kvalitetnog sportskog komada ili obuće u navedenim radnjama će imati i svi koji se odluče za jedan od sledećih Samsung Galaxy modela – S10 Lite, Note10 Lite, S10, S10+, S10e, Xcover Pro, A71, A51 ili A41, jer će kupovinom jednog od navedenih pametnih telefona uštedeti do 5000 RSD .

Samsung je na tržištu prepoznat po premijum uređajima koje odlikuje vrhunska tehnologija, napredne kamere i najbolji displeji. Sada, možete da iskoristite ovu jedinstvenu priliku, nabavite novi telefon i istovremeno dočekate leto spremni za svaku avanturu uz novu sportsku odeću. Sve što je potrebno jeste da se registrujete na Samsung Members aplikaciju na novom Galaxy uređaju.

