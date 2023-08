Pet razloga zašto se mora ići na Weekend.16

Najveća regionalna konferencija ponovo okuplja najbolje stručnjake

Weekend Media Festival jedan je od najzanimljivijih i najinspirativnijih događaja u regionu, koji okuplja najveće svetske i domaće stručnjake iz sfere medija, komunikacija i poslovnog sveta. Od ove godine Weekend.16 obogaćen je prvim HR.Weekendom, novim festivalom posvećenim ljudskim potencijalima koji će ugostiti globalne i regionalne stručnjake iz HR industrije. O važnosti Weekenda govori činjenica da je sam brend rastao zajedno s Rovinjem, gde se održava već šesnaest godina u staroj Tvornici duhana i produžava letnju sezonu sve do poslednjeg septembarskog Weekenda, što je ove godine od 21. do 24. Zar to nije idealan način da se pozdravimo sa letom i započnemo jesenju sezonu s pregršt novih ideja? Ako ti treba još koji razlog da dođeš na Weekend.16, donosimo ih u nastavku.

Zanimljivi predavači i aktuelne teme su polazišna točka kojom se organizatorski tim Weekenda vodi već 16 godina. Prošle godine su to bili metaverse i web 3.0, a ove godine veštačka inteligencija (AI) koja je danas prisutna u svim industrijama. Osluškivanjem potreba tržišta na Weekend dolaze vrhunski predavači koji će zadovoljiti znatiželjne umove željne novih saznanja! Inspirativni paneli renomiranih predavača obradiće aktuelne teme koje oblikuju savremenu stvarnost. Na primer, o tome kako oblikovati bolju budućnost na Weekendu će govoriti Kishore Mahbubani, bivši predsednik Saveta bezbednosti UN-a koji pokreće dijalog o ključnim pitanjima savremenog društva.

Kishore Mahbubani, bivši predsednik Saveta bezbednosti UN-a

Idealna prilika za sklapanje novih poslova samo je još jedan od razloga zašto je dolazak na rovinjski Weekend.16 nezaobilazan! To je mesto susreta, inspiracije i beskrajnih poslovnih prilika. Weekend Media Festival postao je magnet za stručnjake, profesionalce i preduzetnike iz sveta medija i komunikacija, a bogatstvo različitih veština otvara vrata za neverovatne saradnje. U neformalnoj, opuštenoj atmosferi, ljudi pričaju o važnim stvarima pa je i veliki broj dobrih saradnji proizišao upravo iz ovih druženja. Možda baš vi budete kreator neverovatne poslovne priče!

Druženje s ekipom iz cele regije glasi kao jedna od ključnih vrednosti Weekenda. To je vrtlog euforije druženja s ekipom! Ovo je jedinstvena prilika za susret s ljudima iz različitih kultura, industrija i gradova iz celog regiona, što će iskustvo Festivala učiniti nezaboravnim i ispunjenim neograničenom udruženom energijom. Na Weekendu nema stranaca, granica i prepreka – samo osećaj slobode i zajedništva! Poznanstva se sklapaju brzo i jednostavno, jer je atmosfera otvorena i prijateljska, a upravo to su začini za odličan festival!

Tanya Golesic, Chief Executive Officer at Mackage

Zabava do ranih jutarnjih sati osiguraće da se najuzbudljivijeg Weekenda u godini sećate još jako dugo! Zabava na Weekendu ne prestaje ni kada zvezde zamene sunce, jer baš tada Weekend sija najsjajnije. Upravo su večernji koncerti i nezapamćene žurke duša ovog nadaleko poznatog Festivala. Osim što sve učesnike spaja želja za novim znanjima i idejama, ljubav prema dobrom provodu je ona koja nikada ne prestaje. Neponovljivi muzički program sigurno je vredan pakovanja kofera i dolaska u Rovinj!

Ako ni ovo nije bilo dovoljno, poslednje kupanje u septembru prilika je koja se ne propušta. Dok se drugi vraćaju s godišnjih odmora, sunce još dovoljno jako greje, more je idealne temperature, a turista je sve manje. To znači i priliku za uživanje u poslednjim zracima sunca i totalno prepuštanje čarima predivnog Rovinja koji je, prema mnogima, jedan od najlepših gradova na obali Hrvatske. Ima li boljeg spoja od Weekenda i plaže?

S obzirom na sve navedeno, nema druge nego da što pre osigurate svoje mesto pod suncem na najuzbudljivijem Weekendu u godini! Za više informacija o Weekend Media Festivalu, posetite weekend.hr.

