Philips 243B1 – Produktivnost i udobnost u eco-friendly dizajnu

MMD, licencirani partner Philips monitora, predstavio je 24-inčni Philips 243B1 LCD monitor. Full HD rezolucija (1920 x 1080), USB-C docking tehnologija, HDMI povezivost i bogate karakteristike i tehnologije dizajnirane su za optimalnu udobnost i produktivnost.

Takođe, monitor je napravljen prema strogim ekološkim standardima kao što su ENERGY STAR, EPEAT i TCO, ovaj monitor ima i PowerSensor koji može redukovati troškove struje za 80%. Philips 243B1 udovoljava brojnim ekološkim standardima i potvrdama kao što su EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge i RoHS. Ugrađeni PowerSensor automatski otkriva prisutnost korisnika i prilagođava osvetljenje monitora, što dovodi do dužeg životnog veka i uštede energije do 80%. Pored toga, monitor je opremljen LightSensor koji automatski prilagođava osvetljenje slike kako bi odgovarao uslovima osvetljenja u sobi, kao i Zero Power Switch kako bi se osigurala nulta potrošnja energije. Isporučen u 100% ambalažnom materijalu koji se može reciklirati, Philips 243B1 oslanja se na 85% reciklirane plastike nakon upotrebe potrošača i potpuno je bez štetnih tvari poput žive, olova i PVC / BFR.

Jednostavnije nego ikad

Philips 243B1 nudi jednostavnost uz USB-C one-cable docking. Korisnici treba samo da priključi svoj kompatiblni prenosni računar direktno u monitor koristeći jedan tanki, reverzibilni kabl za uživanje u sigurnom i brzom USB 3.2 brzom prenosu podataka kao i gledanju Full HD videa dok se prenosni računar napaja i puni.

Jednostavna udobnost, praktičnost i povezivost

Dizajniran da pruži korisniku udobnost i praktičnost, Philips 243B1 sadrži tehnologiju Flicker-Free i LowBlue način rada radi zaštite od naprezanja očiju, kao i potpuno podesivo SmartErgoBase postolje koje se može zakretati, naginjati i okretati, te jednostavno upravljanje kablovima. Jednostavno povezivanje je zagarantovano i zahvaljujući nizu opcija, među kojima su DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 2, HDCP i RJ45.

Monitor Philips 243B1 biće dostupan od marta 2020. godine s maloprodajnom cenom od 31,819.00 dinara (bez PDV-a).

