PIN Computers prodat

PIN Computers postaje deo pan-evropskog provajdera tehnoloških rešenja ALSO Holding AG. Kompanije su potpisale Ugovor o kupoprodaji udela 28.4.2021, a transakcija je zaključena 12.8.2021.

Jedan od vodećih provajdera IT proizvoda iz Srbije će biti integrisan u ALSO Grupu i nastaviće da posluje pod novim imenom ALSO Serbia, sa poslovnim aktivnostima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ovo je deo uspešne razvojne strategije ALSO grupe, koja uključuje i širenje u 13 novih zemalja istočne Evrope od 2015. godine. Raspon akvizicija je bio od firmi specijalizovanih za distribuciju do Microsoft eksperta DAQUAS, akvizicije realizovane ranije ove godine. Uključujući tri nove zemlje, ALSO je sad prisutan u 16 zemalja istočne Evrope i 27 zemalja sveukupno u Evropi.

ALSO Srbija će lokalnim partnerima omogućiti pristup svom eko-sistemu IT hardvera i softvera, rešenjima, uslugama i digitalnim platformama. Primene u oblasti IoT (“Internet of Things”) predstavljaju veoma zanimljivu oblast u kojoj kompanija ima iskustva u sferama praćenja predmeta ili daljinskog praćenja potrošnje energije i prisutnosti u prostorijama kao i klimatizacije u kancelarijama. Druga značajna oblast, pogotovo za VAR partnere (value-add resellers), je tzv. ALSO Cloud Marketplace. Ova platforma omogućava rast u oblasti potrošnje dobara koji se tretiraju kao usluge, što garantuje partnerima stabilne prihode, s obzirom na izuzetnu skalabilnost Cloud arhitekture.

ALSO je uspešno integrisao mnoge nove biznise. Kompanija planira da na PIN prenese operativnu izvrsnost uz pomoć digitalnih menadžment sistema. “Mi smo već prisutni u Srbiji kroz jak tim programera. Njihova ekspertiza u domenima poput cyber bezbednosti i drugim digitalnim platformama, lokalna ekspertiza zaposlenih u PIN-u zajedno sa poslovnom ekspertizom ALSO-a sigurno će stvoriti izuzetno jakog igrača na tržištu” kaze Gustavo Möller-Hergt, CEO ALSO Holding AG (SIX: ALSN)

O kompaniji ALSO Holding AG

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Switzerland) je jedan on najvećih dobavljača u ICT industriji, trenutno aktivan u 27 zemalja širom Evrope i sveukupno 93 zemlje širom sveta preko svoje platforme za partnere. ALSO eko-sistem svojim partnerima, kojih je oko 110 000, nudi rešenja iz oblasti hardvera, softvera i IT usluga iz asortimana preko 700 proizvođača i više od 1340 kategorija proizvoda. U duhu cirkularne ekonomije, kompanija pruža sve usluge od prodaje do reparacije korišćenih aparata. Sektor koji se bavi Prodajom je fokusiran na tradicionalni opseg hardvera i softvera. Sektor koji se bavi Rešenjima pruža podršku klijentima u razvoju specifičnih i prilagođenih IT rešenja. Ponude Cloud servisa, koje su zasnovane na pretplati, kao i platforme za sajber bezbednost, virtuelizaciju i veštačku inteligenciju su u fokusu sektora koji se bavi Servisima. Za više informacija posetite: https://also.com. Najveći pojedinačni akcionar je Droege Grupa iz Dizeldorfa, Nemačka.

