Planeta sporta i uspeha

Planeta Sport jedan je od vodećih multibrend maloprodajnih lanaca sportske obuće, odeće i opreme na teritoriji Srbije. Ima mrežu od više od 80 maloprodajnih objekata širom Srbije, pozicioniranih u pešačkim zonama i tržnim centrima.

Planeta Sport ima online prodaju od 2012. godine. Od 2018. sajt radi na Magento platformi, trenutno na poslednjoj, 2.3.3. verziji. Od početka, online prodaja je koncipirana tako da nema poseban magacin, već nudi celokupan asortiman kompanije. To znači da se u ponudi na sajtu u svakom trenutku može naći više od 5000 artikala razvrstanih u više desetina kategorija. Manipulacija tako velikom količinom podataka bila bi nemoguća da nismo uveli potpuno dinamičko upravljanje kako kategorijama, tako i samim proizvodima i svim podacima koji su za njih vezani. Ovim smo postigli da svi proizvodi budu razvrstani tamo gde pripadaju, rezultati pretrage relevantni, greške i out of stock proizvodi svedeni na minimum, što za posledicu ima lakše snalaženje kupaca, bolji user experience i veći conversion rate.

Kako bismo osigurali da kupac u najkraćem roku dobije ono što je poručio, koristimo Ubongo Order Management koji nam je obezbedio skoro potpunu automatizaciju procesa. Porudžbine trenutno prolaze kroz 25 statusa: od odabira najboljeg kandidata (radnje) za slanje proizvoda, preko kreiranja neophodne dokumentacije, do iniciranja transporta, praćenja isporuke i naplate. Samo tri akcije trenutno zahtevaju angažovanje zaposlenih.

Online prodaja i realizovanje porudžbina su jedan deo slagalice koji ne bi mogao da funkcioniše bez odgovarajućeg marketinga, korisničke podrške i, u našem slučaju, offline prodaje. U želji da našim kupcima ponudimo najbolje, postavili smo visoke ciljeve kada je korisničko iskustvo u pitanju i tome smo podredili poslovni model, uz reorganizaciju i unapređenje svih procesa unutar firme.

Planeta Sport u svom poslovanju akcenat stavlja na kvalitet i inovacije, te je za nas 2019. godina bila izuzetno značajna zbog jednog velikog poduhvata. Implementirali smo Salesforce Service i Marketing Cloud platformu i postavili nove standarde u digitalnom ekosistemu Srbije.

Implementacijom Salesforce Service i Marketing Cloud platforme postigli smo zaokružen, 360° pogled na kupca i automatizaciju marketinških kampanja. Kao ishod, celokupno poslovanje ostvaruje značajan napredak koji se reflektuje u brojnim pokazateljima uspeha na svim kanalima, kao i rastućim trendom zadovoljnih korisnika.

Kao nezaobilazan deo omnichannel slagalice, izdvojili bismo i Google i Facebook oglašavanje, a u 2019. godini uveli smo i real time biding (remarketing), te možemo reći da smo zastupljeni na svim digitalnim kanalima u Srbiji.

Prema pokazateljima uspeha koji rastu iz meseca u mesec, primećujemo veliku zainteresovanost za naše proizvode na Web šopu, bilo da su u pitanju search ili display oglasi. Stopa CTR (Click Through Rate ‑ odnos ostvarenih klikova nasuprot ostvarenom broju impresija) eksponencijalno raste, a odnos ulaganja i ostvarenih konverzija ostaje na procentualnom nivou ustanovljenog targeta, tako da možemo da kažemo da je ROI (Return of Investment) konstantno na nivou boljem od planiranog.

Ponosni smo na veliku zajednicu pratilaca na društvenim mrežama koja neprekidno raste. Preko 350.000 ljudi ili 8,3% ukupne Internet populacije u Srbiji prati Planetu Sport na društvenim mrežama. Spadamo u vodeće profile u retail industriji kada su u pitanju broj pratilaca i njihova angažovanost na našim profilima.

Kontinuirano širimo i mrežu maloprodajnih objekata i u poslednja dva meseca otvorili smo više od deset prodavnica širom Srbije, o čemu redovno obaveštavamo naše pratioce na društvenim mrežama kako bi pre svih saznali da u njihov grad dolazi Planeta Sport sa ekskluzivnim popustima povodom otvaranja.

Korisna adresa: planetasport.rs

Autor: Sandra Todorović, menadžer sektora digitalnog marketinga

