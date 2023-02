Plavo svetlo nije tako loše kao što mislite

Verovatno ste čuli za opasnosti plavog svetla sa digitalnih displeja.

Da li je plavo svetlo veliki negativac kako nam je to predstavljeno?

Očigledno, to šteti našim očima i remeti naše cikluse spavanja. Evo dobrih vesti – plavo svetlo nije tako velika stvar. Tvrdnje o plavoj svetlosti su svuda. Ako ste kupili naočare poslednjih godina, verovatno su vam čak bila postavljena stakla koja blokiraju plavu boju. Mnoge od ovih tvrdnji zvuče sasvim razumno, što je navelo mnoge ljude da im poveruju. Istina ipak nije tako jednostavna. Plavo svetlo je svetlo sa plavom nijansom. Takođe poznata kao „visokoenergetska vidljiva“ (HEV – high-energy visible) svetlost, to je jedna od boja vidljive svetlosti koju mogu videti ljudske oči. Boje svetlosti imaju različite talasne dužine, a plava svetlost je kratke talasne dužine. Što je talasna dužina kraća, to je energija veća. To znači da plava svetlost proizvodi veće količine energije od drugih boja – otuda i naziv „vidljivo visoke energije“. Jedna jedinstvena stvar u vezi sa plavom svetlošću je da se ljudskim očima ne može efikasno filtrirati. Plavo svetlo može lako da prođe kroz oko do mrežnjače, a pošto displeji na digitalnim uređajima imaju tendenciju da emituju plavo svetlo, mnogo toga ulazi u naše oči svakog dana. Otuda dolazi zabrinutost.

Šta rade naočare sa plavim svetlom?

Ne možemo da govorimo o plavom svetlu, a da ne govorimo o „Plavim svetlosnim naočarima“ ili „Sočivima koji blokiraju plavo“. Proizvodi koji blokiraju plavo svetlo — posebno naočare — postali su veoma česti poslednjih godina. Hajde da razgovaramo o tome šta ovi zapravo rade. Blue Light Glasses su neverovatno jednostavne. Imaju sočiva koja su zatamnjena na način da propuštaju crvenu, narandžastu, žutu i ​​zelenu svetlost, ali ne i plavu, indigo i ljubičastu. Nije svo plavo svetlo blokirano, ali blokira mnogo više nego što vaše oči mogu same. Nošenje naočara sa plavim svetlom ima sličan efekat kao režimi Night Shift ili Night Light na telefonima i računarima. Vidite svet sa više žute/narandžaste nijanse. Pitanje je da li ovo zaista ima neke koristi?

Komfor protiv fiziologije

U redu, plavo svetlo je stvarno, a naočare za plavo svetlo zaista rade – u smislu da filtriraju malo plave svetlosti. Ali blokiranje plave svetlosti je uglavnom rešenje u potrazi za problemom. Hajde da razgovaramo o razlici između udobnosti i stvarnih fizioloških efekata. Nema sumnje da jarko, plavo svetlo sa ekrana može delovati veoma oštro na vaše oči. Ako ste ikada bili zaslepljeni ekranom telefona usred noći, tačno znate na šta mislimo. Tamni režim i noćno svetlo zapravo čine ekrane lakšim za naše oči. Ta eksplozija plave svetlosti može da bude uznemirujuća, ali da li nanosi bilo kakvu fiziološku štetu? Urađeno je dosta studija o uticaju plave svetlosti na oči. Američka akademija za oftalmologiju (AAO) kaže da trenutno nema naučnih dokaza da plavo svetlo oštećuje oči ili izaziva naprezanje. Nedavna studija takođe sugeriše da naočare sa plavim svetlom ne smanjuju naprezanje očiju. Šta je sa spavanjem? Sigurno plavo svetlo utiče na naše cikluse spavanja, a ekrani telefona su koren svih naših problema sa spavanjem, zar ne? Uobičajena tvrdnja je da plavo svetlo zaustavlja našu proizvodnju melatonina, hormona koji nam pomaže da spavamo. Ovo je tehnički tačno, ali možda ćete biti iznenađeni detaljima.

Studija iz 2019. pokazala je da gledanje u ekrane zaista usporava lučenje melatonina. Međutim, nivoi melatonina učesnika su se vratili na normalne nivoe samo 15 minuta nakon što su prestali da gledaju u ekrane. Nisu im ni trebale fensi naočare.

Kao i mnoge stvari, zabrinutost oko plave svetlosti je uglavnom preterana. Iako postoje neki validni slučajevi upotrebe naočara sa plavim svetlom, mnogi ljudi smatraju da je plavo svetlo neprijatno za gledanje, jer stvarno šteti njihovim očima i snu. Uopšteno govoreći, samo treba da odložite telefon i pustite telo da uradi svoje.

Izvor: Howtogeek

Podelite s prijateljima

Tweet