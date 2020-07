PlayStation 5 VS Xbox Series X

Ova godina i novogodišnji praznici doneće mnogo radosti gejmerskom svetu, jer nam kao što je najavljeno dolaze konzole nove generacije iz Sonija i Microsofta. Gotovo sve detalje već znamo, pa je ostalo da ih uporedimo i vidimo koja će biti primamljivija za kupovinu.

Sony za nijansu prednjači trenutno

Sony i Microsoft su do sada objavili detalje svojih novih konzola, Sony PlayStation 5 i Microsoft Xbox Series X. Obe konzole izlaze tokom ove praznične sezone, mada se konkretni datumi i cene još uvek ne znaju. Kada se uzmu u obzir tehničke specifikacije konzola, Xbox Series X je malo moćniji od PS5, mada ova razlika u igračkom iskustvu neće imati veliki uticaj.

Grafička karta na Xboxu je za nijansu brža od PS5, i to za oko 1,7 teraflopsa. PlayStation sa druge strane ima drugačiju GPU arhitekturu koja mu omogućava da ponudi bolje grafičke performanse nego što se to čini na papiru. Xbox će doći sa 1 TB interne memorije, dok će PS5 imati 825 GB. Rešenje za manjak prostora na konzoli rešiće igre u cloudu, i to PlayStation Now i Project xCloud. Sa druge strane, PlayStation ima veću brzinu prenosa podataka, i to od 5,5 GB u sekundi, dok Xbox ima oko 2,4 GB u sekundi. Kod drugih specifikacija, obe konzole se poklapaju, imaju po 16 GB RAM memorije, podržavaju 4K i 8K rezolucije, a ponudiće i impresivan 3D zvuk.

Microsoft je objavio da su dizajnirali uređaj za narednih 7-10 godina, i da treba i nakon toliko vremena da bude brz, efikasan i konkurentan. Sve prognoze za sada pokazuju da će Sony ponovo odneti pobedu, bar po projekcijama do 2024. godine, jer se oslanja na velike naslove koji su ekskluzivni za Sony, ali i na činjenicu da veliki broj igara sa Xboxa izlaze i za Sony, pa igrači ne moraju da imaju Xbox konzolu da bi igrali te igre, dok je obrnuta situacija skroz drugačija.

Izvor: CNN

