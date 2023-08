PlayStation Portal: Za igranje na daljinu

Nedavno se pojavilo još detalja o PlayStation uređaju za igranje na daljinu, a u pitanju je Portal koji igrača “pušta na slobodu”.

Remote Play je opcija za Sony konzole koja vlasnicima PlayStation 3, PlayStation 4 i PlayStation 5 omogućava da video i audio prenose na druge uređaje. Ranije su to bili samo PlayStation Portable ili PlayStation Vita, a 2014. godine se spisak proširio i na PlayStation TV, Xperia pametne telefone i tablete (Z2 i novije), te PlayStation Now, 2016. na Microsoft Windows računare i na macOS, a 2019. je stigla podrška za Android i iOS. Remote Play za PlayStation 5 igre je došla u novembru 2020, neposredno pre nego što je konzola izašla.

Uskoro stiže i Portal, a zainteresovani će uređaj moći da kupe za nešto manje od 200 dolara (ne mnogo manje – 199,99). Uređaj bi trebalo da donese slične performanse kao PS5 konzola, a na 8-inčnom LCD ekranu koji ima rezoluciju od 1080p na 60fps. Jedina caka je što kupac mora da poseduje i PlayStation 5 (i Wi-Fi konekciju), jer se, kao što je već napisano, igra s konzole prenosi na uređaj. Dakle Portal nije samostalan kao Nintendo Switch ili Steam Deck.

Uređaj je dakle pogodan za one koji TV uređaje dele s drugim članovima domaćinstva, jer zahvaljujući njemu mogu da igraju i u drugoj sobi. Oni koji su uređaj testirali pozitivno ga ocenjuju, a još uvek se ne zna kada i gde izlazi – trebalo bi da se to dogodi do kraja 2023. godine.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet