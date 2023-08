Indija postala prva država koja je sletela na Mesečev južni pol

Indija je upravo ušla u istoriju svemirskih letova na više načina. Svemirska letelica Vikram misije Chandraiaan-3 uspešno je sletela na Mesec. To je tek četvrta zemlja koja je to učinila posle Sovjetskog Saveza, SAD i Kine. Što je još važnije, to je prva zemlja koja je sletela blizu južnog pola Meseca.

Sletanje na Mesec od nacionalnog značaja za Indiju

Sletanje je usledilo četiri godine nakon što se Vikram Chandraiaan-2 srušio. Indijska organizacija za istraživanje svemira dizajnirala je nastavak sa „dizajnom zasnovanim na greškama“ koji uključuje više rezervnih sistema, šire područje za sletanje i ažuriranja softvera.

Vikram će ostati neaktivan satima kako bi se slegla lunarna prašina. Kada oblast bude čista, rover Pragiaan će se pokrenuti da fotografiše i prikuplja naučne podatke. Kombinovano, lender i rover imaju pet instrumenata namenjenih za merenje osobina Mesečeve atmosfere, površinske i tektonske aktivnosti.

Uspeh Chandraiaan-3 je stvar nacionalnog ponosa Indije. Zemlja je bila željna da postane velika sila u svemirskim letovima i nada se da će lansirati svemirsku stanicu oko 2030. Sada može da tvrdi da je jedna od samo nekoliko zemalja koje su ikada dostigle vanzemaljske površine. Informacije prikupljene u blizini pola takođe bi mogle biti ključne za buduće lunarne misije iz Indije i drugih zemalja, koje bi mogle koristiti svaki otkriveni led za gorivo, kiseonik i vodu.

Sletanje takođe stavlja Indiju ispred drugih zemalja koje se utrkuju da slete na Mesec. Ruski svemirski brod Luna-25 srušio se samo dva dana ranije, a Izrael očekuje nastavak svog sletanja Beresheet 2024. Ujedinjeni Arapski Emirati takođe žele da slete do 2024. SAD se, u međuvremenu, nadaju da će vratiti ljude na Mesec svojim Artemisom 3 krajem 2025. To takođe ne uključuje komercijalne napore.

Izvor: Engadget

