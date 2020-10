PlayStation Store prestaje prodaju PS3, PSP i PS Vita igara preko web-a i mobilnih uređaja

Ukoliko želite da preko web-a ili mobilnog telefona kupite neki od PS3, PSP i PS Vita igara u zvaničnoj PlayStation prodavnici, imaćete za to još samo nekoliko dana. Naime, Sony je obavestio svoje developer partnere da će uskoro da prekine prodaju pomenutih igara na pomenute načine. To će se desiti pre nego što počne zvanična prodaja PS5 konzola (i igara) u novembru ove godine.

Novi interfejs PS Store-a u web varijanti će biti dostupan u periodu od 21. do 26. oktobra, dok će za mobilne korisnike biti pušten 28. oktobra. Kada on bude aktivan, u ponudi više neće biti igara za pomenute konzole, kao ni dodaci za njih. Bitno je naglasiti da Sony ne uklanja pomenute igre kompletno. One će i dalje moći da se kupe ako prodavnici pristupite sa svoje stare konzole.

Kao dodatak, Sony gasi i listu želja iz prodavnice. Korisnici više neće moći da stave igru u „wish“ listu i da čekaju da joj padne cena kako bi je kupili. Sve igre koje se eventualno nalaze u toj listi biće obrisane. Igre i digitalni sadržaji koji su ranije kupljeni na pomenute načine i dalje ostaju aktivni.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet