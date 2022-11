Playstation VR2 stiže 22. februara sledeće godine

Sony je konačno otkrio kada stižu slušalice za virtuelnu realnost sledeće generacije i kolika će zapravo biti njihova cena.

Cena je daleko veća od mnogih očekivanja

Playstation VR2 će biti dostupan 22. februara i njegova cena će biti neverovatnih 550 dolara. To je više od cene PlayStation 5, osnovnog hardvera koji je potreban kako bi se koristile slušalice. U Evropi cena će biti 600 eura u Velikoj Britaniji 530 funti. U Japanu će korisnici moći da kupe Playstation VR2 za 74.980 japanskih jena.

PS VR2 dolazi sa Sense kontrolerima i stereo slušalicama. Cena paketa sa igricom Horizon Call of the Mountain iznosi će oko 600 dolara. U međuvremenu, stanica za punjenje za kontrolere košta dodatnih 50 dolara.

Prednarudžbine kreću od 15. novembra i mogu se obaviti preko Sony PlayStation online prodavnice. Korisnici u SAD, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji, Holandiji i Luksemburgu moći će da direktno naruče komplet putem online prodavnice. Oni u drugim zemljama moći će da zaključaju pretprodaju preko raznih prodavaca.

Stižu i nove VR igre

Najnoviji VR hardver kompanije Sony ima rezoluciju ekrana od 2000×2040 piksela za svako oko, podršku za 4K HDR, vidno polje od 110 stepeni i brzinu osvežavanja do 120 Hz.

Novi PSVR2 kružni Sense kontroleri uključuju adaptivne okidače i vibracije kao povratne informacije, slično kao DualSense, a takođe mogu da detektuju dodire prstima. Cena za DualSense Edge kontroler biće 200 dolara.

Sony je najavio samo nekoliko naslova, a na spisak je dodao još 11 novih. Horizon Call of the Mountain, originalni naslov u istom univerzumu kao Zero Dawn i Forbidden West, biće jedna od glavnih igrica pri lansiranju. Zatim VR verzije Resident Evil 8, Resident Evil 4 i No Man’s Sky takođe stižu u nekom trenutku. VR verzije igara Star Wars i The Walking Dead takođe su u planu.

Ranije je potvrđeno da će na PS VR2 biti dostupni i filmovi poput No Man’s Sky, Among US VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge i Resident Evil Village. Sony navodi da će prilikom lansiranja biti dostupno više od 20 igara.

Međutim, PS VR igre nisu kompatibilne sa najnovijim slušalicama. Iz tehničkih razloga, programeri će morati da ažuriraju svoje igre kako bi ih podesili za rad na novoj platformi.

To znači, ne samo da su PS VR2 slušalice već skupe same po sebi, već će biti potrebno mnogo više novca za igranje samih igrica na PS VR2.

Izvor: Engadget

