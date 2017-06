Plus bez minusa

Nakon prvog koraka, a na osnovu konsultantske usluge, preporučuje se optimalno rešenje i pristupa se njegovoj implementaciji . Tu se dolazi do najzanimljivijeg dela rešenja za korisnike. Osim klasične usluge rentiranja rešenja , posebne prednosti se ogledaju u tome što iPlus nudi mogućnost nabavke hardvera i softvera po izuzetno povoljnim uslovima koji zavise od paketa usluga za koje se korisnik opredelio. Rešenje iPlus pruža mogućnost potpune kontrole troška u vidu predefinisanje prava i načina upotrebe za svakog korisnika pojedinačno što zasigurno dovodi do smanjenja kako direktnih tako i skrivenih troškova. Sveobuhvatno multivendor rešenje iPlus ima za cilj da donosi mir i harmoniju u kompaniju koja se odluči da ga primeni, jer pre svega rasterećuje sve do tada korišćene resurse , kompletno prepušta brigu profesionalnoj kompaniji sa iskustvom , što vodi ka maksimalnom unapređenju poslovnih procesa vezanih za svaki iskopirani, odštampani ili skenirani dokument. Pitanja i konstatacije kao što su: Nestalo nam je tonera, Ništa se ne vidi, Opet se pokvario, Gde je otišao dokument?, Ko je uzeo moju kopiju? i na kraju – Šefe šta da radimo?, postaju anegdote koje će korisnici prepričavati.

You May Also Like