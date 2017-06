Tehnologija – rob dece

Uz bezbroj polemika na temu kada deci dozvoliti pristup modernoj tehnologiji i kakve to posledice može da ostavi na njihov razvoj, stvari su prilično jasne – mališani rođeni u doba pametnih telefona, Wi‑Fi‑ja, tableta i virtuelne realnosti naprosto ne mogu da izbegnu taj segment u svom životu.

Neki naučnici i psiholozi smatraju da dete ne bi trebalo da koristi pametne uređaje i Internet sve do druge godine, neki kažu do treće, a pojedini ekstremisti idu do dvanaeste. Svako ima svoje razloge, a ako pođem od sebe, ja to ne bih dozvolila pre 18. godine – „Sine, srećno ti punoletstvo, ovo je Internet“. Ipak, realnost je malo drugačija.

Evo ti telefon, samo ne plači

Ne grešite ako dete želite da zaštitite od Pandorine Internet kutije. Čim se pojavi neki snimak klinke poput one male desetogodišnje Sendi sa YouTube‑a koju je ostavio dečko, svi se zaklinju budućoj deci da „nema Interneta za njih“. Ako pitate majke sitne dece to je nemoguća misija, a neki od razloga su sledeći:

Vi ne možete bez Interneta, a dete gleda ono što vi radite, pa želi isto. Deca su pametna i ne možete dugo da ih lažete.

Ona Maja ima Instagram, a vi njoj ne dozvoljavate. Maja će staviti njenu sliku na Instagram pa će se posvađati jer njoj mama ne dozvoljava Instagram. Dete ne možete sačuvati od njegove okoline i od onoga što vršnjaci rade.

Dete jednostavno ne želi da se presvuče, otima se, beži, plače, a vi u džepu nosite tablet(u) za smirenje koja se zove Pepa Prase na YouTube‑u. I umorni ste od borbe.

Što detetu nešto više branite, više će to želeti, a ne biste voleli da vas laže.

I tako unedogled. Stvarnost je malo surovija od one koju zamišljamo. Kako kažu, nema pogrešnog roditeljstva, ali ipak ne želimo da nam sopstvena deca budu roditelji, zar ne?

Uticaj na rani razvoj

Korišćenje moderne tehnologije svakako ima pozitivne i negativne uticaje na decu, sve u zavisnosti od toga šta se koristi i koliko često. Deca nisu robovi tehnologije ako je koriste u prave svrhe… i kontrolisano.

Neka istraživanja pokazuju da tehnologija može da oblikuje način na koji deca razmišljaju. Ona utiče na njihovu pažnju, kreiranje odluka, učenje i pamćenje. Takođe, opet ta omiljena nam istraživanja pokazuju da čitanje razvija kritičko mišljenje, širi vokabular i utiče na bolje rešavanje problema nego vizuelni mediji kao što je video. S druge strane, video‑igre i drugi ekranizovani mediji poboljšavaju vizuelne sposobnosti, mogućnost zapažanja, vreme reakcije i omogućavaju bolje uočavanje detalja. Kako dalje neki smatraju, Internet decu ne zaglupljuje, već ih samo čini drugačijima. Veština pamćenja informacija sada je zamenjena veštinom pamćenja gde se mogu pronaći određene informacije. Dobar primer je Internet pretraživač.

Bebe i televizor

Kada je reč o bebama, ne preporučuje se da ih do dve godine izlažete bilo kakvim ekranima. Mnogi roditelji uspavljuju bebe ispred televizora ili ih puste da gledaju neko vreme jer ih to umiruje. Ipak, pedijatri upozoravaju da je mozak beba još uvek nedovoljno razvijen da primi brze informacije i poima brzo smenjivanje slika, što može dovesti do poremećaja pažnje i lošijeg sna. Bebe treba da istražuju i upoznaju se sa svetom oko sebe jer je to veoma važno za njihov motorički razvoj. Razmislite o tome pre nego što bebu „nacrtate“ ispred TV‑a.

Želeli to ili ne, vaše dete susrešće se kad‑tad sa uzbudljivim tehnološkim svetom, a najbolje je da do toga dođe postepeno i kontrolisano. Osim ako niste Amiši. Jednom kada izgubite kontrolu, biće vrlo teško postaviti stvari na pravo mesto i zato se vodite onom starom poslovicom: „Bolje sprečiti nego lečiti“.

Vaše dete ne mora biti rob tehnologije ako ga na pravi način usmerite i kontrolišete njegovu online tehnološku putanju. Ne možete ga zauvek čuvati od svega, a tehnologija je ključna za savremeni razvoj deteta i njegovu edukaciju. Samo se morate snaći u toj borbi Davida i Golijata. Zdrav razum pomaže. I gutljaj rakije kad je teško. Srećno!

@JovanaVu

(Objavljeno u PC#243)