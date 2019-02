Počele prekvalifikacije za posao u IT sektoru za više od 400 zaposlenih

Više od 400 ljudi započelo je obuke prekvalifikacije za rad u IT sektoru u okviru trećeg kruga programa koji organizuju Kancelarija za Informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Treći krug obuke biće organizovan za zaposlene kandidate, koji žele da promene karijeru i zaposle se u IT sektoru. U ovom krugu prijavljeno je ukupno 4.000 kandidata, testirano 2.000 njih, a najboljih 411 dobilo je priliku da pohađa obuke koje će se vršiti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Valjevu i Čačku.

U Beogradu, na Fakultetu organizacionih nauka, Matematičkom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu obuke će pohađati 180 polaznika (po 60 na svakom), a u Novom Sadu 40 polaznika u Vojvođanskom IKT klasteru i 40 polaznika će pohađati program JISA (Smart d.o.o.). U Nišu će Elektronski fakultet pohađati 40 polaznika, a Matematički institut SANU njih 34. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu primila je 17 polaznika, Poslovni inkubator u Valjevu 20 i Fakultet tehničkih nauka iz Čačka 40 njih.

Kancelarija za IT i eUpravu je, u partnerstvu sa UNDP, u okviru trećeg kruga programa Prekvalifikacija za IT sektor u novembru raspisala poziv za kandidate koji su zaposleni, koji nisu na IT pozicijama ili nisu završili neki od IT smerova na fakultetima. U okviru programa je u prva dva kruga obučeno 800 polaznika i njegov cilj je ublažavanje nedostatka kdrova na brzorastućem IT sektoru u Srbiji. Program je pokrenut na predlog Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije, kojim predsedava predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Izvođači obuka su u trećem krugu uveli značajnije inovacije u svojim programima. Na Fakultetu organizacionih nauka predavači će biti i iz sfere industrije, polaznicima će biti dostupno i karijerno savetovanje, dok će na Matematičkom fakultetu polaznici imati zahtevnije završne radove. Na Elektrotehničkom fakultetu polaznici će proći obuku za korišćenje Linux programa, u Vojvođanskom IKT klasteru kroz uvođenje „razrednog starešine“ pojačaće se i saradnja sa kompanijama, dok će JISA (Smart d.o.o.) uključiti nastavnike u praćenje praksi.

Elektronski fakultet u Nišu pokriće oblast uključivanja agilnih metoda, Matematički Institut SANU obučavaće Python, a polaznici ovog kursa sarađivaće i sa predavačima sa američkog Univerziteta San Diego Extension kroz onlajn programe i sertifikacije. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu obučavaće polaznike kako da uvode i upravljaju projektima, Poslovni inkubator Valjevo upoznaće polaznike sa IoT tehnologijama, dok će Fakultet tehničkih nauka u Čačku pružati dodatne radionice u Startap centru kao i dodatni program mentorisanja.

Podelite s prijateljima

Tweet