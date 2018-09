Počeo je projekat uklanjanja 88.000 tona plastike iz Pacifika

Ambiciozan projekat čišćenja 88.000 tona plastike koja pluta u „Velikoj korpi za otpad zvanoj Tihi okean“ je počeo. U nedelju, projekat čišćenja okeana počeo je da vuče u probi svoj „Ocean Cleanup System 001” iz San Francisca ka lokaciji udaljenoj nekih 240 nautičkih milja (260 milja). Jednom kada stigne, vetar i talasi će gurati System 001 u obliku slova U i polako će se kretati sam od sebe. Mreža dugačka nekih tri metra koja visi, sakupljaće i najsitnije komade plastike (veličine jednog milimetra), a manji brodovi će ih kasnije sakupljati i nositi do obale na reciklažu.

Tokom dvonedeljnog testiranja, sistem će biti „detaljno nadgledan“ kako bi se osiguralo da radi posao a da ne šteti planktonima i drugim osetljivim morskim stanovnicima. „Želimo da uhvatimo plastiku, a ne ribu“, rekao je Joost Dubois iz The Ocean Cleanup-a za CNN. „Pokušavamo da rešimo ekološki problem, tako da treba da se pobrinemo da umesto toga ne napravimo još veći problem“.

Nakon završetka testiranja, sistem će biti vučen još 900 nautičkih milja gde će započeti svoju glavnu misiju, čišćenja Tihog okeana. Posada će ostati na zadatku šest meseci kako bi nastavila nadgledanje, ali se nadaju da će autonomno vozilo moći da uradi posao nakon što oni odu.

Procenjuje se da je danas u okeanu oko 165 miliona tona plastike, ali do 2050. godine bi moglo da bude više plastike nego ribe u okeanu (do milijardu tona). Projekt Ocean Cleanup se nada da System 001 može da izdvojiti oko 55 tona plastike iz okeana godišnje. To ne bi predstavljalo preveliku količinu u odnosu na 88.000 tona, a kamoli 9 miliona tona koje ulaze u okean svake godine. Međutim, grupa se nada da će na kraju imati 60 sistema kojima bi izdvojili 50% pacifičkog plastičnog otpada svakih pet godina.

Izvor: Engadget

