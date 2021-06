Počinje Huawei servis festival

U cilju pružanja najkvalitetnijeg korisničkog iskustva, kompanija Huawei pokreće Huawei Servis Festival, koji će u periodu od 28. juna do 25. jula obuhvatiti specijalne pogodnosti na zvaničnom Huawei Srbija sajtu. Huawei veruje da je produženje životnog veka pametnih telefona vrhunskim komponentama koje se koriste u proizvodnji i profesionalnim uslugama popravki, od velikog značaja kako za korisnike, tako i za kompaniju.

Imajući to na umu, Huawei predstavlja HUAWEI SERVIS FESTIVAL, aktivaciju kreiranu sa ciljem da produži životni vek i komfor upotrebe HUAWEI pametnih telefona.

„Kompanija Huawei uvek stavlja korisnike na prvo mesto. Da bismo ispunili njihova očekivanja i podigli korisničku uslugu na još viši nivo, našim korisnicima predstavljamo potpuno novu ponudu – HUAWEI SERVIS FESTIVAL koja uključuje besplatno produženje garancije za 180 dana, kao i specijalne popuste u iznosu do čak 50%. Besplatno produženje garancije se odnosi na korisnike čiji su uređaji trenutno pod važećom garancijom, dok korisnici čiji su uredjaji van garancije imaju pravo na specijalne popuste.”, izjavila je Danijela Jovanović, Marketing direktor kompanije Huawei.

Garancija je najbolji izbor!

O garanciji veoma često i ne razmišljamo, dok ne dođe do trenutka u kojem nam je potrebna i korisna. Međutim, veoma je važna jer često u potpuno neočekivanim situacijama može doći do oštećenja telefona, koje uz garanciju možemo popraviti besplatno ili po znatno nižoj ceni.

Svi korisnici Huawei pametnih telefona koji su i dalje pod garancijom, mogu da registruju Huawei ID i na taj način produže garanciju za narednih 180 dana.

Udahnite novi život svom Huawei telefonu

Tokom Huawei Servis Festivala korisnici mogu ostvariti popust do 20% na kupone za popravku; do 40% popusta za kupovinu Huawei maski putem zvanične Huawei online prodavnice. Takođe, Huawei korisnicima omogućen je i popust do 50% na zaštitnu foliju u boji. Tokom specijalnog perioda trajanja Servis Festivala, Huawei korisnici će moći da zamene bateriju za određene modele po objedinjenoj ceni.

Huawei poklanja vaučere u vrednosti od 800 RSD

Za korisnike koji žele nove Huawei uredjaje kompanija Huawei je spremila dodatne pogodnosti. Svi korisnici koji prijave svoju email adresu na https://huaweishop.rs/subscribe će dobiti vaučer u vrednosti od 800 dinara koji mogu iskoristiti za bilo koju kupovinu putem zvanične Huawei online prodavnice u periodu od 12. jula do 8. avgusta.

