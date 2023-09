Počinje zagrevanje za 14. Noć istraživača!

Već od ovog vikenda očekuju vas naučne žurke, druženja, šetnje i još mnogo zabavnih aktivnosti koje će vam pomoći da naoštrite vijuge i steknete kondiciju pred veliko finale zakazano za 29. i 30. septembar u 24 grada širom Srbije.

Promotivni program u Beogradu počinje već u subotu, 16. septembra u 12 sati u MTS dvorani, gde će saradnici sa Fakulteta za fizičku hemiju prirediti pravu naučnu žurku.

Učenici OŠ „Jovan Popović” pozivaju na naučno druženje 22. septembra na kome će vam pokazati šta je pH i kako se određuje, ali i druge zanimljive eksperimente.

U nedelju, 24. septembra od 17 do 20 sati u Tržnom centru BIG saznaćete šta se desi kad astronom, matematičar i fizičar odluče da naprave trajni zapis, da li se gvožđem mogu izrađivati fotografije i kako sunce stvara umetnost na platnu ili papiru. Obavezno ponesite komad bele tkanine da njome povežete nauku i umetnost.

Naučni klubovi širom Srbije spremili su takođe atraktivne sadržaje u Nedelji istraživača koja počinje 25. septembra i traje cele sedmice, zaključno sa velikom završnicom u Noći istraživača.

Iz Muzeja Terra u Kikindi pozivaju na uzbudljiu istraživačku avanturu gde ćete morati da pronađete 15 skulptura i na svakoj QR kod koji će vam otključati nova saznanja.

Naučnici iz Kruševca će, kroz komunikaciju na maternjem i stranom jeziku, te izražavanje kroz likovno stvaralaštvo, pokret i ples, slaviti učenje i jačati matematičke i naučne sposobnosti posetilaca.

Kragujevac će kroz set interaktivnih radionica probuditi maštu učenika i njihovo interesovanje za nauku, te odgovoriti na pitanja šta povezuje nauku i umetnost, šta radi istraživač i da li je nauka rezervisana samo za naučnike.

Istraživači u Leskovcu će otkrivati tajne galaksija i oprobati se u slikanju laserom, istraživanju boja i stvaranju umetničkih dela pomoću mehurića i kockica leda.

Interaktivna radionica o konzervaciji umetničkih dela, naučno-umetnička šetnja „u cipelama” Stevana Sremca i prezentacija o ljudima obdarenim višestrukim talentima poput Samjuela Morzea, Beatriks Poter, Hedi Lamar, Aleksandra Borodina ili Vladimira Nabokova samo su deo bogatog programa u Nišu.

Zaječarci su mislili na najmlađe, pa će grupa gimnazijalaca posetiti predškolce u PU „Đulići” i demonstrirati im razne eksperimente sa konfetama, balonima i magnetima, a u Montesori školi klincima će predstaviti priču o vodi i čulima, stvarajući, tako, novu generaciju istraživača. Oni stariji moći će da se prijave za super uzbudljivu potragu za blagom po celom gradu.

U Ranovcu će biti održana radionica na temu (zlo)upotrebe fotografija na internetu, predstavljena metoda kojom pingvini premazuju perje da bi bilo otporno na vodu, otkrivene prednosti i mane Gugl prevodioca i organizovana izložba mekušaca sa morskog dna.

Kako hemija pomaže u čišćenju umetničkih slika i koja je tajna u oku Mona Lize saznaće posetioci u Novom Sadu, dok će Šapčani moći da prave unikatne slike pomoću ebru tehnike slikanja na vodi i vrate se u vremena drevnih civilizacija.

Evropska noć istraživača biće održana 29. i 30. septembra između 16 i 22 sata u Beogradu, Čačku, Kragujevcu, Trsteniku, Nišu, Leskovcu, Ranovcu, Rekovcu, Zaječaru, Negotinu, Novom Sadu, Šapcu, Kikindi, Kruševcu, Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Paraćinu, Jagodini, Svilajncu, Despotovcu, Pirotu, Inđiji i Ćupriji. U isto vreme održaće se širom Starog kontinenta.

Ova manifestacija, organizovana se uz podršku Evropske unije sa ciljem da na zanimljiv način afirmiše istraživače i nauku, u Srbiji se realizuje kroz dva projekta: ReFocus Art i SciencesCool.

Koordinator projekta SciencesCool (Science on the move – from lab to streets & school) je Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu u partnerstvu sa Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Koordinator projekta ReFocuS Art (Road to Friday of Science and Art) je Centar za promociju nauke u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekti su finansirani iz programa „HORIZON EUROPE“, najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma „Marija Sklodovska-Kiri”.

Više informacija o sadržajima, lokacijama i satnici 14. Evropske noći istraživača možete naći na zvaničnom sajtu: nocistrazivaca.rs.

