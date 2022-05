Podaci korisnika Grindr-a prodavani su preko oglasnih mreža

Precizna kretanja miliona korisnika aplikacije za sastanke Grindr, prikupljena su iz digitalne reklamne mreže i stavljena na raspolaganje za prodaju, tvrde ljudi koji su upoznati sa tim.

Korisničke lokacije aplikacije za sastanke su prikupljane i prodavane od najmanje 2017

Informacije su bile dostupne za prodaju od najmanje 2017. godine, a podaci se još uvek mogu dobiti, kažu ljudi. Grindr je pre dve godine prekinuo protok podataka o lokaciji u bilo koje oglasne mreže, okončavajući mogućnost prikupljanja takvih podataka, saopštila je kompanija. Komercijalna dostupnost ličnih podataka, koja ranije nije prijavljena, ilustruje procvat tržišta za intimne detalje o korisnicima koji se mogu prikupiti sa mobilnih uređaja. Američki katolički zvaničnik prošle godine je proglašen kao korisnik Grindra u ozbiljnom incidentu koji je uključivao analizu sličnih podataka.

Zvaničnici nacionalne bezbednosti takođe su izrazili zabrinutost zbog ovog pitanja: podaci Grindra su korišćeni kao deo demonstracije za različite vladine agencije SAD o rizicima obaveštajnih službi od komercijalno dostupnih informacija. Klijenti kompanije za mobilno oglašavanje godinama su bili u mogućnosti da kupuju masovne podatke o kretanju telefona koji su uključivali mnoge korisnike Grindra, rekli su ljudi upoznati sa tim. Podaci nisu sadržali lične podatke kao što su imena ili brojevi telefona. Ali podaci Grindr-a su u nekim slučajevima bili dovoljno detaljni da bi se zaključile stvari poput romantičnih susreta između određenih korisnika na osnovu blizine njihovog uređaja jedan drugom, kao i da se identifikuju tragovi identiteta ljudi, kao što su njihova radna mesta i kućne adrese na osnovu njihovih obrazaca, navika i rutine.

„Od početka 2020. Grindr je podelio manje informacija sa reklamnim partnerima nego bilo koja druga velika tehnološka platforma i većina naših konkurenata“, rekao je, portparol Grindra. On je rekao da kompanija plaća cenu za smanjenje deljenja podataka, uključujući niži kvalitet oglasa za korisnike i manji prihod. Podaci o praćenju lokacije sve više se koriste iz razloga koji su izvan predviđene svrhe. Istraživači su ranije ove godine uočili znake ruske invazije na Ukrajinu pre nego što je to postalo javno poznato, gledajući funkcije Google mapa koje su dizajnirane da pokažu kašnjenja u saobraćaju. Google je kasnije onemogućio te funkcije kako bi izbegao njihovu zloupotrebu na načine koji bi mogli da utiču na bezbednost onih na zemlji. Grindr je 2019. rekao da je to najveća svetska aplikacija za društveno umrežavanje za gej, bi, trans i queer osobe, sa „milionima svakodnevnih korisnika koji koriste našu tehnologiju zasnovanu na lokaciji u skoro svakoj zemlji u svakom uglu planete“.

Kada je kompanija prvobitno počela da deli podatke o lokaciji svojih korisnika sa reklamnim mrežama, rukovodioci kompanije su verovali da podaci ne predstavljaju ove vrste rizika za privatnost. Ideja je bila da se kroz ono što je poznato kao razmena oglasa u realnom vremenu, korisnicima serviraju ciljane poruke o najbližim restoranima, barovima ili hotelima. Način na koji licitiranje u realnom vremenu funkcioniše je da svaki put kada korisnik pametnog telefona otvori aplikaciju ili veb lokaciju koja ima dostupan oglasni prostor, uređaj deli podatke o telefonu sa oglasnom mrežom kako bi pomogao mikro-ciljanim oglasima. Ti podaci mogu uključivati preciznu geografsku lokaciju telefona, ako je korisnik dao aplikaciji dozvolu da to zna, kao i demografske podatke o vlasniku i detaljne evidencije o statusu telefona. Većina korisnika odlučuje da deli lokaciju sa Grindrom kako bi se povezali sa drugim korisnicima u blizini. Ta funkcionalnost je ono što ju je učinilo privlačnom kao aplikaciju kada je osnovana 2009. godine. U kompjuterizovanom procesu koji se odvija u milisekundama, oglašivači licitiraju za prikazivanje oglasa, a pobeđuje onaj ko ponudi najveću ponudu.

Potrošači uglavnom nisu svesni da se proces dešava na njihovim uređajima svaki put kada učitaju aplikaciju ili veb stranicu ili koliko podataka se dele sa trećim stranama. Većina aplikacija učestvuje u razmenama oglasa u realnom vremenu koje otkrivaju njihove detalje stotinama ili hiljadama nepoznatih strana. Međutim, Grindr i druge aplikacije koje su napravljene da podstaknu korisnike da dele svoju lokaciju generišu posebno specifične skupove podataka koji se mogu koristiti za rekonstrukciju podataka o pojedinačnim korisnicima. Biti homoseksualac ​​i dalje je zločin u velikom broju zemalja širom sveta i takvi skupovi podataka mogu dovesti ljude u opasnost od krivičnog gonjenja i kazne, pri čemu je kazna u nekim zemljama smrt. Grindr je rekao da ne prikazuje oglase u regionima u kojima je biti gej nezakonito, što onemogućava razmenu informacija tih korisnika.

Čak i u zemljama u kojima je biti gej legalno, to i dalje može ostati pretnja ucenama za one koji ne žive otvoreno. Ti rizici nisu hipotetički. Klijenti kompanije za mobilno oglašavanje UM su bili u mogućnosti da kupe masovne podatke o kretanju telefona koji su uključivali mnoge korisnike Grindra od najmanje 2017. godine, a možda i ranije, rekli su ljudi upoznati sa tim. Većina lokacijskih posrednika uklanja nazive aplikacija iz kojih se podaci potiču u skupovima podataka o lokaciji. U nekim podacima UM-a, kompanija je uključila nazive aplikacija iz kojih su dobijene informacije o lokaciji. Prošle godine, katolička publikacija pod nazivom Pillar rekla je da je dobila komercijalno dostupne podatke koji su joj omogućili da prati upotrebu Grindra od strane pojedinaca. Konferencija katoličkih biskupa SAD saopštila je da je jedan od njenih visokih zvaničnika dao ostavku na svoju funkciju nakon što su mu se obratili u vezi sa nalazima koji ga identifikuju kao korisnika aplikacije. Osim UM-a, brojne druge reklamne kompanije imale su pristup podacima u okviru ugovora o partnerstvu.

Izvor: Wsj

