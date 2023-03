Pogledajte najmoćnije nove inovacije Big Tech-a: Minecraft Crocs, reciklirane kabine

Ponekad ne možemo a da se ne čudimo poklonima Big Tech-a svetu.

Hvala vam, Microsoft i Meta, što ste otpustili hiljade, a zatim podelili svoje najbolje izume

Tako je bilo i 21.02, kada je otkriven izveštaj Wallstreet Journal-a koji opisuje “The Cube”, novi tip kancelarijskog prostora koji je izumljen u Meti. The Cube je napravljena od “filcu sličnog” materijala dobijenog od reciklirane PET plastike. Pošto je mekana, The Cube upija zvuk. I pošto je malo zakrivljena – a ne u obliku kocke – deli kancelariju na lepe male privatne prostore koji ne tlače dušu stavljanjem radnika u mrežu. Izveštaj WSJ-a navodi da dobri kvaliteti The Cube-a znače da Meta kancelarije radnicima omogućavaju malo privatnosti i smanjuju nivoe buke.

Mogli bismo da se zapitamo da li je Metina odluka da otpusti 11.000 zaposlenih možda i učinila njegove kancelarije prilično tihim? Takođe se čini razumnim razmisliti o tome da li je trošenje, koliko god da je koštalo da se ponovo osmisli kabine,t možda produktivnije iskorišćeno da bi se pomoglo Meta da reši opadajuću prodaju oglasa i povećanu konkurenciju. S druge strane, The Cube je bar prilično lepa za pogledati, što je teško reći za Microsoftov novi Minecraft inspirisan Crocks. Da, Crocks: klompe od pene koje su bile neobjašnjivo prihvatljive godinu ili dve, ali su od tada postale sinonim za nesofisticiranu obuću. Trebaće vam 59,99 dolara da odnesete ove lepotice kući u veličinama za odrasle iz Crocks prodavnice. Microsoft nije ponudio nikakvo opravdanje za svoju saradnju sa Crocs-om, ali je sugerisao da bi korisnici mogli da okrenu kaiš dok igraju u kreativnom režimu i vrate kaiš kako bi osigurali svoja stopala dok koriste sportski režim.

Minecraft možda želi da upari plastične cipele sa Burberry kaputom od 3.000 dolara na temu Minecraft-a koji je Microsoft lansirao u novembru 2022. Ili ih možda nose za rad u Meti, gde će biti sakrivene unutar The Cube-a.

Izvor: Theregister

Podelite s prijateljima

Tweet