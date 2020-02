Pokemon Home je izašao za Switch, iPhone i Android

Kompanija Pokemon koja stoji iza istoimenog brenda, objavila je svoju cloud uslugu. Pokemon Home, za Nintendo Switch i druge mobilne uređaje. U toku sledećeg meseca, Pokemon Bank i Poke Transporter biće slobodni za korišćenje dok ove usluge ne pređu na premijum od 12. marta.

Pokémon Home služi kao skladište kako bi korisnik mogao da tu premesti pokemone i druge kompatibilne igre. Premijum verzija – koja je dostupna za nepuna 3 dolara mesečno, ili nepunih 5 dolara za 3 meseca, ili nepunih 16 dolara za godinu dana – omogućava oko 6.000 pokemona u skladištu, i mogućnost da korisnici organizuju svoje rasprodaje pokemona ali i šire svoje broj pokemon. Besplatna verzija omogućava 30 pokemona i ne dozvoljava prebacivanje iz banke.

Za sada, verzija Pokemon Home za Nintendo Switch podržava Pokemon Sword, Pokemon Shield, Pokemon: Lets Go, Pikachu! i Pokemon: Lets Go, Eeveel: mobilnu verziju koja se povezuje na Nintendo 3DS Pokemon Bank-u. Podrška za Pokemon GO takođe se očekuje.

Izvor: theverge

