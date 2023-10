Poklon za Noć veštica: Preuzmite besplatne video igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to The Evil Within i Eternal Threads. Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 26. oktobra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

The Evil Within je odličan horor, prava borba za život. Detektiv Sebastian Castellanos stiže na mesto masovnog ubistva, a tamo ga pod svoje uzima misteriozna, mračna sila. Kad mu nešto pobije sve kolege, Castellanos pada u nesvest. Pošto se probudi shvata da je u nekom drugom svetu, uvrnutoj dimenziji u kojoj su mrtvi pomešani s čudnim čudovištima.

Eternal Threads nema čudovišta, ali ima zagonetke. U pitanju je igra u kojoj manipulacija vremenom igra važnu ulogu, a svaki postupak ima ozbiljne posledice. Igrač putuje unazad da bi spasio žrtve velikog požara, a muke tu tek počinju. Obično se spaja s futurističkim, a spoj je odličan – zato igra valjda ima gomilu odličnih ocena. Oni koji su je igrali kažu da su o njoj posle nedeljama razmišljali.

Ljubitelji horora, ali i oni koji vole putovanje kroz vreme, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatna i The Evil Within inače i Eternal Threads inače koštaju oko 19 evra.

