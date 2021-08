Polaroid: Novi aparat i korisna aplikacija

Polaroid odavno nije simbol za nostalgiju, budući da novi modeli i danas omogućavaju pravljenje fotografija koje su dugo bile odjek iz prošlosti. Klasične instant fotografije dobile su još jedno pojačanje, u obliku novog aparata i Bluetooth aplikacije.

U pitanju je Polaroid Now+, koji prethodne dve kamere spaja u novu, te donosi još više opcija za ljubitelje analogne fotografije. Kao i prethodni modeli, i Now+ dolazi s aplikacijom koja ima još više funkcija. Najzanimljivije su one koje fotografima omogućavaju da „slikaju svetlom“, koriste duplu ekspoziciju, ručni mod, portret mod, te tajmer. Drugim rečima, aplikacija omogućava moderne vizuelne efekte, a kamera to spaja s vintage izgledom Polaroid fotografija.

Novi aparat ima vrlo sličan dizajn kao prethodnici, s dodatkom za stalak na donjem delu. Biće dostupan od 31. avgusta na Polaroid web sajtu, a po ceni od 149 dolara. Aplikacija za iOS i Android je potpuno besplatna.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet