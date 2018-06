Popović: 5G tehnologija u Srbiji do kraja godine

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović posetio je juče, 14. juna, švedsku kompaniju Ericsson i sa njenim stručnjacima razgovarao o 5G tehnologiji koja bi trebalo da bude lansirana i u Srbiji do kraja ove godine. Na sastanku je ocenjeno je da će 5G tehnologija biti prekretnica koja će promeniti svet, industriju i živote ljudi, navodi se u saopštenju Popovićevog kabineta.

“Četvrta generacija mobilnih mreža donela je značajne promene u telekomunikacijama, a tehnologija 5G transformisaće čitavo globalno društvo. Peta generacija će imati mnogo veći kapacitet i moći će da obezbedi prenos veće količine podataka za mnogo manje vremena nego postojeće mreže”, rekao je Popović. Naveo je da sa 5G bežičnom tehnologijom pametni gradovi, automobili bez vozača, upotreba robota, i mnoge druge inovacije, postaju svakodnevnica u svetu.



“U Srbiji će građani od toga imati mnogobrojne koristi. Ljudi u ruralnim sredinama imaće na svojim uređajima kapacitete kakve danas isključivo pruža optička infrastruktura u gradovima. Švedski stručnjaci iz Eriksona održaće do kraja godine prezentaciju 5G tehnologije u Srbiji”, najavio je Popović. U razgovoru sa potpredsednikom Eriksona Ulof Personom, Popović je pozvao švedske partnere da više ulažu u Srbiju. “Srbija je sjajno mesto za ulaganje u IT i inovacije. Imamo odlične mlade inženjere i najbolje tehničke fakultete u Jugoistočnoj Evropi. Nemamo carine za izvoz u EU i Rusiju. Zato se veliki broj svetskih tehnoloških kompanija odlučuje da investira u Srbiju”, rekao je Popović i pozvao kompaniju Erikson da otvori razvojni centar u Srbiji.

Istakao je da postoje odlični primeri švedskih IT kompanija koje su u Srbiji otvorile svoje razvojne centre, a da se neki od najnaprednijih švedskih IT proizvoda razvijaju upravo u Srbiji i na tom poslu rade mladi srpski inženjeri. Popović je izrazio zadovoljstvo što je upravo u Eriksonu jedan od direktora razvoja te kompanije Srbin Milan Bašić, što je još jedan dokaz visokih kompetencija srpskih IT stručnjaka. Erikson ima godišnji obrt od 25 milijardi evra i 100.000 zaposlenih u 180 zemalja sveta.

Popović se u Stokholmu sastao i sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova Švedske za EU i trgovinu, Oskarom Stenstremom i predstavio mu programe koje Srbija preduzima u cilju razvoja inovacione infrastrukture i inovacionog preduzetništva.

Izvor: Novosti

