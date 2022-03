Pošaljite svoje ime na put oko Meseca

NASA je svemirskim entuzijastima obezbedila priliku da pošalju svoja imena na put oko Meseca. Naime, ova svemirska agencija je postavila sajt na kome možete da dodate svoje ime, koje će na flash disku biti poslato na pomenuti put sa raketom Artemis I. Ova misija ima zadatak da uđe u orbitu oko Meseca i da testira Space Launch System (SLS).

Artemis I će utreti put za spuštanje prve žene na Mesec, koje je planirano za neku od narednih godina. Inače, to će biti prva od serije kompleksnih misija, čiji je krajnji cilj osnivanje dugoročne ljudske kolonije na jedinom Zemljinom prirodnom satelitu.

Ime sajta je „Fly your name around the Moon!“. Da biste se registrovali, sve što treba da uradite je da ga posetite i upišete svoje ime, prezime i pin (koji će vam omogućiti kasniji pritup sajtu), nakon čega ćete dobiti „boarding“ kartu sa svojim imenom. Pristup ovom sajtu je potpuno besplatan.

Artemis I misija je do sada nekoliko puta odlagana. Originalno, lansiranje je trebalo da se održi u novembru prošle godine, a prema najnovijim informacijama iz NASA-e, održaće se tokom maja ove godine. Kada bude lansiran, Artemis I će prikupljati podatke koji su od ključne važnosti za slanje ljudske posade na put oko Meseca. A novo sletanje astronauta na ovaj satelit očekuje se najranije 2026. godine.

Izvor: Gadget360

Podelite s prijateljima

Tweet