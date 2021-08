Potpuni game changer – Upoznajte novu generaciju Samsung Galaxy Z pametnih telefona

Napokon su stigli! Samsung je na svom virtuelnom eventu predstavio treću revolucionarnu generaciju pametnih telefona na preklop – Galaxy Z Fold3 i Z Flip3. Verujemo da će za najveće impresije biti zaslužni upravo inovativni način preklapanja, dizajn i karakteristike koje su podigle korisničko iskustvo na još viši nivo. S ovom generacijom nisu došla samo brojna poboljšanja, već potpuno novi pametni telefoni kakve nikada niste doživeli!

Otvori i preklopi u pokretu!

Ubrzani tempo života zahteva od tehnologije da ga prati i nudi rešenja koja omogućavaju brzu reakciju i neophodne povratne informacije u sekundi. Zadatke neretko obavljamo van radnog prostora, kada nam laptop nije pri ruci, već smo prinuđeni da pružimo na njih odgovore u trenutku. Značajna karakteristika novih Galaxy Z uređaja je svakako Flex mode koji omogućava maksimalnu produktivnost i multitasking bez obzira na to gde se nalazili. Novi Taskbar olakšava izmenu aplikacija koje koristite bez povratka na početni ekran, a Multi-Active Window, kao neverovatan alat za produktivnost, može da otvori čak tri aplikacije istovremeno.

Korisnicima koji uređaje koriste u poslovne svrhe, multitasking je najvažnija opcija, a prečice za ponovno otvaranje aplikacija su tu da poboljšaju iskustvo i uštede vreme. Na Galaxy Z Fold3 uređaju možete otvarati svoje e-mailove na isti način kako ih otvarate na svom računaru. Isto tako, ovaj pametni telefon pruža mogućnost pridruživanja video pozivu na gornjem ekranu dok istovremeno na donjem ekranu pregledate dokumente ili zapisujete beleške sa sastanka. Ne morate da brinete ako ste u pokretu i ako se nalazite između dve lokacije – samo otvori i preklopi!

Začini svoje slobodno vreme

Najbolji deo dana je onaj kada uspešno savladamo sve obaveze i kada napokon možemo da se opustimo uživajući u svom slobodnom vremenu. Gledanje filmova i serija, igranje igrica, slušanje muzike ili čitanje knjiga s novom serijom Galaxy Z pametnih telefona biće prava poslastica. Zašto? Glavni ekran opremljen je Dynamic AMOLED 2X Super tehnologijom i Stereo zvučnicima unapređenim s Dolby Atmos tehnologijom koji će distribuirati zvuk neverovatne jasnoće, dubine i prostornih efekata, bez obzira na to što gledate ili slušate. Dodatni adut ovih pametnih telefona je frekvencija osvežavanja od 120 Hz, koja osvežava do dva puta brže nego pre i omogućava veoma jednostvano iskustvo korišćenja. Za dodatni osećaj fleksibilnosti tu je i Hands-free mode koji će vam osigurati maksimalnu relaksaciju dok gledate željeni sadržaj bez upotrebe ruku.

Suprotno tome, ako želite da budete produktivni i kreativni u svoje slobodno vreme, uz oba uređaja možete da kreirate odlične amaterske fotografije ili video zapise jer imaju odlične 12MP kamere s Ultra-Wide i Wide-angle opcijama, a uređivanjem istih u određenim aplikacijama postajete pravi profesionalac!

Snažan kao gorila!

Nova generacija Galaxy Z pametnih telefona izvrsna je kombinacija kvaliteta i izdržljivosti koja će sa elegantnim dizajnom, upečatljivim bojama i izgledom i svojim sjajnim karakteristikama biti savršen izbor za svakoga. Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 opremljeni su zaštitnim staklom Corning® Gorilla® Glass Victus ™ koje će spasiti vaš uređaj od svih ogrebotina i neočekivanih padova. Oba pametna telefona izrađena su od novog Armor Aluminium materijala, najizdržljivijeg aluminijskog kućišta, dok je njihov unutarašnji ekran osiguran rastezljivim PET oblogom. Infinity Flex ekran te izvrsna Hideaway Hinge tehnologija sklapanja osigurava da ovi pametni telefoni izdrže preklapanje od 200.000 puta. Osim toga, revolucionarna inovacija novih Galaxy Z mobilnih telefona je to što su oni prvi sklopivi pametni telefoni koji donose vodootpornost IPX8 standarda. Ova tehnologija bazirana je testiranjima za uranjanje do 1,5 metara slatke vode do 30 minuta. Ne preporučuje za korišćenje u moru ili bazenima, ali barem ne morate da brinete ukoliko vas napolju uhvati pljusak ili ako vam telefon slučajno upadne u vodu dok se relaksirate u svojoj kadi. Sjajno, zar ne?

Potpuni game changer

S novom Galaxy Z serijom uređaja dolazi puno ugodnih iznenađenja, a jedno od njih je i kompatibilnost za korišćenje poznate S Pen olovke koja se proslavila na Samsung Galaxy Note seriji pametnih telefona. Ovo je ujedno i prva S Pen olovka koja se može koristiti na sklopivim uređajima, a donosi potpuno novo korisničko iskustvo. S Pen olovka za Galaxy Z Fold3 pametni telefon dolazi u dve opcije – S Pen Fold Edition i S Pen Pro koje su specijalno dizajnirane i projektovane kako bi maksimalno zaštitili glavni ekran. Ovaj game changer će vam omogućiti da sve odradite brže i bez prevelikog stresa!

Samsung je posvećen tome da jedinstveno iskustvo preklopnih pametnih telefona omogući sve većem broju svojih korisnika i stoga je nove Galaxy Z pametne telefone moguće nabaviti po najboljim preporučenim maloprodajnim cenama do sada: Galaxy Z Fold3 je u ponudi po ceni od 219.999 rsd, a Galaxy Z Flip3 za 123.999 rsd. Opcija Naručite pre svih je dostupna od 11. do 26. avgusta, a uz to vas očekuju i brojna iznenađenja poput dodatnog popusta otkupne vrednosti starog pametnog telefona te dodatnog bonusa od 12.000 RSD za određene modele. Uz popust, u promotivnom periodu ostvarujete i pravo na 3 godine garancije. Požurite i budite među prvim korisnicima koji će isprobati svu čaroliju novih Galaxy Z uređaja!

