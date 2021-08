Ažuriranje Google Play Games donosi Android 12 Game Dashboard integraciju

Mobilne igre su industrija vredna mnogo milijardi dolara. Osim što pruža nove API-je i usluge za programere igara, Google nije dodao mnogo funkcija za igre u sam Android – do Androida 12.

Nova Game Dashboard funkcija

Kada se Android 12 pojavi, sa sobom će doneti i novu Game Dashboard funkciju. Ovaj dashboard pruža brz pristup korisnim alatkama poput screen recordera, FPS monitor i još mnogo toga, a takođe ima i vidžet koji prikazuje podatke o dostignućima i tabeli sa rezultatima iz Google Play igara. Google je prikazao Game Dashboard i njen Play Games vidžet na Samitu za programere Google-a za igre ranije ove godine, a sada počinje da ga uvodi. Verzija 2021.07.28550 aplikacije Google Play Games sada se pokreće putem Play Store-a, a nakon što se instalira na telefon, vidžet Google Play Games se popunjava na Game Dashboard-u kad god se učita igra koja podržava Play Games.

Dodirom na vidžet otvara se druga stranica koja prikazuje vaše korisničko ime u Play Games, email adresu vašeg Google naloga i tabove koji vode do dostignuća, tabele sa rezultatima i stranica sa postavkama profila i privatnosti u Play Games. Tab sa postignućima prikazuje poslednje postignuće koje ste otključali, a tab sa tabelom sa rezultatima prikazuje i više informacija. Kada je Google prošlog meseca najavio funkciju Game Dashboard, izjavili su da će biti dostupna na „odabranim uređajima“ koji koriste Android 12, kasnije ove godine. Takođe su izjavili da neće biti dostupno u beta verzijama, ali kako smo saznali, to nije sasvim tačno.

U poslednjih nekoliko izdanja bilo je moguće pristupiti Game Dashboard-u tako što ćete otići na Settings >Notifications> Do Not Disturb> Schedules. Dodir na cog ikonu pored “Gaming” schedule odvešće vas na “Game settings” stranicu, koja sadrži global toggle za Game Dashboard i “Do Not Disturb for games feature”. Ova “Game settings” stranica će takođe biti dostupna iz Settings>Apps at launch. U Beti 4, plutajući sloj igre se počeo pojavljivati ljudima kad god su pokrenuli pravilno kategorizovanu igru, omogućavajući korisnicima pristup Game Dashboard-u iz igre. Uz dodatak Google Play Games integracije, Game Dashboard je skoro potpun. Sada samo nedostaju postavke optimizacije igara, ali to se oslanja na aplikacije koje podržavaju nove API-je za način igre u Androidu 12. Kada se to dogodi, moći ćemo da izaberemo profil performansi po igri.

