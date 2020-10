Potvrđena autentičnost Windows XP izvornog koda

Izvorni kod Windows XP i Windows Server 2003, koji je prošle nedelje „procureo“ u javnost je autentičan. To je potvrdio NTDEV, američki IT tehničar, jedan od miliona korisnika koji su preuzeli izvorni kod. Ali za razliku od drugih, on nije želeo da čeka zvanična saopštenja iz Microsoft-a, već je rešio da sam kompajlira kod.

Kao rezultat, dobio je upotrebljiv OS (i u slučaju XP-a i Windows Server-a 2003). Pored ovog eksplicitnog dokaza, autentičnost je potvrdilo i nekoliko softverskih inženjera koji su u vreme razvoja pomenutih OS-ova radili u Microsoft-u.

Nekompletan, ali autentičan

Po svemu sudeći, izvorni kod koji je dospeo u javnost nije kompletan, ali sve komponente koje su analizirane ukazuju da se radi o originalnim fajlovima. NTDEV je naveo da kernel i Explorer mogu lako da se kompajliraju i nakon upoređivanja kompajliranih verzija sa istim fajlovima iz retail verzije Windows-a, pokazalo se da su identične.

Prema njegovim navodima, izvorni kod za Windows Server 2003 je kompletniji nego za XP. Među fajlovima koji nedostaju (kod oba sistema), su Winlogon kao najvažniji, pojedini drajveri i help fajlovi, ali suštinski ima dovoljno materijala da neko može da napravi prilagođene i optimizovane verzije ovih OS-ova.

Izvor: ZDNet

Podelite s prijateljima

Tweet